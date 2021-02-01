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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка компьютерной графики в Борисове "Культурная столица Беларуси" - город Борисов - презентует выставку молодого графика, члена Белорусского союза художников, уроженца Борисовщины Павла Омелюсика. В...

"Культурная столица Беларуси" - город Борисов - презентует выставку молодого графика, члена Белорусского союза художников, уроженца Борисовщины Павла Омелюсика. В одной из галерей Борисовской центральной библиотеки разместилась авторская экспозиция под названием "Коллаж". В ней представлены работы в стиле компьютерной графики. Это около 30 полотен в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта.Павел Омелюсик - разноплановый художник. График, дизайнер, фотограф и монументалист.