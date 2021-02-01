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Выставка компьютерной графики в Борисове
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Культурная столица Беларуси" - город Борисов - презентует выставку молодого графика, члена Белорусского союза художников, уроженца Борисовщины Павла Омелюсика. В одной из галерей Борисовской центральной библиотеки разместилась авторская экспозиция под названием "Коллаж". В ней представлены работы в стиле компьютерной графики. Это около 30 полотен в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта.
Татьяна Кириллова, завотделом Борисовской центральной районной библиотеки им. И. Х. Колодеева: "Павел Омелюсик - представитель того поколения молодых художников, которое ярко о себе заявило в 2000 годах. Он учился в нашей художественной школе, потом в гимназии-колледже им. Ахремчика, в Академии искусств на монументальном отделении и был погружен в художественную жизнь Минска. Вв 2009-м он вернулся в Борисов с выставкой "Клип-арт", и мы договорились, что повторим встречу и познакомим с новыми его достижениями".
Павел Омелюсик - разноплановый художник. График, дизайнер, фотограф и монументалист.
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"Культурная столица Беларуси" - город Борисов - презентует выставку молодого графика, члена Белорусского союза художников, уроженца Борисовщины Павла Омелюсика. В...
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