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Почему "технологии улицы" так похожи в России и Беларуси? Об этом и не только в проекте "Понятная политика"
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДавление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити. А еще соцсети, координаторы и обещания "мы оплатим все штрафы". Это все засверкало в России. Все схемы "Русской навальнiцы" рассмотрим в
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Почему "технологии улицы" так похожи в России и Беларуси? Об этом и не только в проекте "Понятная политика"
Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити. А еще соцсети, координаторы и обещания "мы оплатим все...
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