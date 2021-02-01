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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему "технологии улицы" так похожи в России и Беларуси? Об этом и не только в проекте "Понятная политика" Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити. А еще соцсети, координаторы и обещания "мы оплатим все...

Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити. А еще соцсети, координаторы и обещания "мы оплатим все штрафы". Это все засверкало в России. Все схемы "Русской навальнiцы" рассмотрим в. Сегодня вечером после