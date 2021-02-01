Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Беларуси выросла ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров Для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит более 49 рублей. Тем, кто старше 80 лет и инвалидам І группы добавят свыше 65 рублей. Также повысились и пособия по...

Для лиц в возрасте от 75 до 80 лет надбавка составит более 49 рублей. Тем, кто старше 80 лет и инвалидам І группы добавят свыше 65 рублей.Также повысились и пособия по уходу за инвалидом І группы или лицом достигшем 80-летнего возраста. Теперь в случае ухода за одним таким лицом выплаты составят более 262 рублей, за двумя и более инвалидами - порядка 315 рублей. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Социалистического Труда, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья.