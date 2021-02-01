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Власти рассказали, сколько жилья капитально отремонтируют в Беларуси
01.02.2021 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Около 3% жилого фонда планируется ввести в Беларуси в эксплуатацию в 2021 году после капремонта.
Запланированы работы, которые позволят обновить более 3,5 миллионов квадратных метров жилья, сообщило агентство
"В Брестской области предстоит осуществить капремонт 360 тыс. кв.м., Витебской - 490 тыс. кв.м., Гомельской - 495 тыс. кв.м., Гродненской - 365 тыс. кв.м., Минской и Могилевской областях - по 395 тыс. кв.м.", – приводит агентство статистику.
Максимальный объем капремонта традиционно запланирован в Минске: в белорусской столице намерены ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья после капремонта.
© Sputnik / Виктор Толочко
Добавим, в минувшем году под программу капремонта попало 3,156 млн. кв.м общей площади жилья (2,7% всего жилого фонда страны).
"С установленным на год заданием не справились Минск и все области, кроме Гродненской и Могилевской", – заявил Ромашко.
По его словам, в 2021-м запланирована также замена почти тысячи лифтов по всей стране.
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Только в Минске в 2021-м году запланировано введение больше миллиона квадратных метров жилья после капремонта.
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