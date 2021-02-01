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Власти рассказали, сколько жилья капитально отремонтируют в Беларуси

01.02.2021 13:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 фев – Sputnik. Около 3% жилого фонда планируется ввести в Беларуси в эксплуатацию в 2021 году после капремонта.

Запланированы работы, которые позволят обновить более 3,5 миллионов квадратных метров жилья, сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на начальника управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза Андрея Ромашко.

"В Брестской области предстоит осуществить капремонт 360 тыс. кв.м., Витебской - 490 тыс. кв.м., Гомельской - 495 тыс. кв.м., Гродненской - 365 тыс. кв.м., Минской и Могилевской областях - по 395 тыс. кв.м.", – приводит агентство статистику.

Максимальный объем капремонта традиционно запланирован в Минске: в белорусской столице намерены ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья после капремонта. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Добавим, в минувшем году под программу капремонта попало 3,156 млн. кв.м общей площади жилья (2,7% всего жилого фонда страны).

"С установленным на год заданием не справились Минск и все области, кроме Гродненской и Могилевской", – заявил Ромашко.

По его словам, в 2021-м запланирована также замена почти тысячи лифтов по всей стране.

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Теги: Минск
 
 
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Только в Минске в 2021-м году запланировано введение больше миллиона квадратных метров жилья после капремонта.
 
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