31 января на акции протеста в Беларуси задержано 167 человек

В воскресенье, 31 января, в Беларуси прошли мирные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. По стране арестовано 167 человек: кто-то на Окрестина, кто-то в больнице, а кого-то отпустили. Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как и всегда, больше всего людей вышли на улице в столице. По информации центра «Вясна», протестующих задерживали в центре города: около ГУМа, ТЦ «Столица», на проспекте Независимости, на Интернациональной, на Свердлова и возле гостиницы «Европа».

Некоторым повезло – их отпустили, многие находятся в ИВС и ЦИП на Окрестина, а двоих минчан забрала «скорая».

Около Окрестина силовики задержали продюсера и режиссера Карину Хацкалеву, которая пришла встретить вышедшего из ЦИП артиста филармонии Дениса Иванова.

Вчера в центре Минска была арестована корреспондент швейцарского телевидения SRF Люция Чирки. Однако в скором времени посольство Швейцарии сообщило, что ее освободили.

Помимо столицы в акции участвовали и другие города, среди них Гродно и Новогрудок. В Гродно задержали 2 человека, в Новогрудке – одного. Последний – Александр Быстрик, 72 года, он является бывшим директором местной школы. В доме Быстрика прошел обыск.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.