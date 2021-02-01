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31 января на акции протеста в Беларуси задержано 167 человек
01.02.2021 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В воскресенье, 31 января, в Беларуси прошли мирные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. По стране арестовано 167 человек: кто-то на Окрестина, кто-то в больнице, а кого-то отпустили. Об этом
Как и всегда, больше всего людей вышли на улице в столице. По информации центра «Вясна», протестующих задерживали в центре города: около ГУМа, ТЦ «Столица», на проспекте Независимости, на Интернациональной, на Свердлова и возле гостиницы «Европа».
Некоторым повезло – их отпустили, многие находятся в ИВС и ЦИП на Окрестина, а двоих минчан забрала «скорая».
Около Окрестина силовики задержали продюсера и режиссера Карину Хацкалеву, которая пришла встретить вышедшего из ЦИП артиста филармонии Дениса Иванова.
Вчера в центре Минска была арестована корреспондент швейцарского телевидения SRF Люция Чирки. Однако в скором времени посольство Швейцарии сообщило, что ее освободили.
Помимо столицы в акции участвовали и другие города, среди них Гродно и Новогрудок. В Гродно задержали 2 человека, в Новогрудке – одного. Последний – Александр Быстрик, 72 года, он является бывшим директором местной школы. В доме Быстрика прошел обыск.
Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси
Арестовывают представителей СМИ, деятелей культуры и искусства, политиков и студентов. 12 января были задержаны журналист Андрей Александров и его девушка Ирина, в отношении их
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В воскресенье, 31 января, в Беларуси прошли мирные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. По стране арестовано 167 человек: кто-то на Окрестина, кто-то в...
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