«В камере на пять человек сидит 12». Судят журналиста TUT.BY Надежду Калинину

Источник материала: Tut.by

1 февраля в суде Ленинского района начался процесс по делу журналиста TUT.BY Надежды Калининой, она была задержана 29 января, когда пыталась попасть на съезд делегатов ВНС по Минску, который проходил ДК «Камволь». Надежду забрали в РУВД, куда не пустили ее адвоката. В суде стало известно, что на нее составили два протокола — за участие в несанкционированном массовом мероприятии (повторно в течение года) и за неподчинение требованиям сотрудника милиции. Журналист успела передать адвокату, что содержится в камере на пять человек, где с ней 12 женщин, передачи, в том числе белье и средства гигиены ни для кого не принимают.



Надежда Калинина в суде. Фото: TUT.BY

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик. Надежда во время процесса находится в изоляторе на Окрестина, связь с ней — через скайп. Она успела сообщить, что восемь раз просила сотрудников милиции допустить к ней адвоката, который 29 января приезжал в Ленинское РУВД, однако право на защиту было нарушено. Это Надежда Калинина указала и в протоколе. Кроме того, журналист рассказала адвокату в суде, что плохо себя чувствует, обострилась мигрень, в камере на 5 человек содержат 12 женщин.



Фото: TUT.BY

В судебном процессе перерыв до 14.15, адвокат знакомится с материалами дела. Надежду Калинину обвиняют по двум статьям КоАП: участие в несанкционированном массовом мероприятии, прямо в ДК «Камволь», где проходил съезд делегатов и участвовали чиновники и депутаты — Марианна Щеткина, Наталья Кочанова, Андрей Савиных и другие, а также в неподчинении требованиям сотрудника милиции.

Калинина просит вызвать в суд в качестве свидетелей Кочанову, Савиных и Щеткину. По словам журналиста, они ее видели и могут подтвердить, что она не проводила пикет.



Надежда Калинина. Фото: личный архив

Ранее Надежду Калинину уже судили якобы за участие в акции, когда она работала на шествии студентов, тогда она получила трое суток ареста.