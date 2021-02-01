Получила от знакомых более 66 тысяч долларов и 18 тысяч евро. Жительницу Ошмян подозревают в мошенничестве

Источник материала: Tut.by

Жительницу Ошмян подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают в Следственном комитете.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Alexander Mils, unsplash.com

По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых давать ей в долг деньги на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила 66 850 долларов и 18 250 евро.

«Подозреваемая обещала вернуть долг в ближайшее время, да еще и с процентами, однако принятые на себя обязательства не исполнила в полном объеме, бизнес и квартиру, на которые она брала заём, не приобрела, а денежные средства потратила на личные нужды», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.