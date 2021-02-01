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Получила от знакомых более 66 тысяч долларов и 18 тысяч евро. Жительницу Ошмян подозревают в мошенничестве
01.02.2021 15:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительницу Ошмян подозревают в мошенничестве в особо крупном размере,
По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых давать ей в долг деньги на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила 66 850 долларов и 18 250 евро.
«Подозреваемая обещала вернуть долг в ближайшее время, да еще и с процентами, однако принятые на себя обязательства не исполнила в полном объеме, бизнес и квартиру, на которые она брала заём, не приобрела, а денежные средства потратила на личные нужды», — рассказали в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
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Получила от знакомых более 66 тысяч долларов и 18 тысяч евро. Жительницу Ошмян подозревают в мошенничестве
По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых давать ей в долг деньги на развитие бизнеса и...
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