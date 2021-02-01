﻿ Полоцкую котельную, из-за которой в микрорайоне был черный снег, взяли под «особый контроль». 21.by
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Полоцкую котельную, из-за которой в микрорайоне был черный снег, взяли под «особый контроль»

01.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выбросах в воздух из трубы котельной в полоцком микрорайоне Боровуха-3, жители которого жаловались на черный снег во дворах, были превышены допустимые нормы углерода оксида и диоксида азота. К такому выводу пришли специалисты после проверки, сообщает областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.


Фото: читатели портала Gorod214.by

Специалисты взяли пробы 27 января. Выяснилось, что в выбросах в воздух из трубы котельной, которая сжигала древесную щепу, были превышены допустимые нормы углерода оксида и диоксида азота.

После этого в котельной наладили работу оборудования. Жители улицы Вологина в выходные сообщили порталу Gorod214.by, что из трубы котельной шел более светлый дым, а на снегу нет сажи.

Новополоцкая инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды начала по этому факту административный процесс. Специалисты устанавливают ущерб окружающей среде.

Экологи взяли работу котельной «на особый контроль» — до конца отопительного сезона.

Напомним, в микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе — щепе. Но дым и сажа, которые шли из трубы, осложняли жизнь людям в ближайших домах. Снег во дворах был черным, копоть оседала на подоконниках и окнах, белье на балконах и т. д.

После того как проблему озвучил местный портал, а за ним и многие республиканские издания, на улицу Вологина прибыли специалисты, взяли пробы и начали проверку.

 
 
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В выбросах в воздух из котельной в полоцком микрорайоне Боровуха-3, жители которого жаловались на черный снег во дворах, были превышены допустимые нормы углерода...
 
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