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Экс-губернатор Брестчины Анатолий Лис станет дипломатом?
01.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анатолий Лис может продолжить работу на дипломатической службе, пишет газета
Игорь Сергиенко поблагодарил за добросовестную работу прежнего губернатора Брестчины, отметив, что руководителей с таким богатым опытом работы не так много.
— Поэтому он будет востребован на другой должности. Это будет работа в одной из стран, — сообщил глава администрации.
От лица депутатов и руководителей предприятий и организаций области председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич поблагодарил Анатолия Васильевича за работу и вручил ему Почетную грамоту областного Совета депутатов.
Сегодня на внеочередной сессии Брестского областного Совета депутатов в должности председателя Брестского облисполкома был утвержден Юрий Витольдович Шулейко.
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