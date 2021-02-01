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Экс-губернатор Брестчины Анатолий Лис станет дипломатом?

01.02.2021 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анатолий Лис может продолжить работу на дипломатической службе, пишет газета «Заря» со ссылкой на главу Администрации президента Беларуси Игоря Сергиенко, который 1 февраля посетил внеочередную сессию Брестского областного Совета депутатов.


Игорь Сергиенко поблагодарил за добросовестную работу прежнего губернатора Брестчины, отметив, что руководителей с таким богатым опытом работы не так много.

— Поэтому он будет востребован на другой должности. Это будет работа в одной из стран, — сообщил глава администрации.

От лица депутатов и руководителей предприятий и организаций области председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич поблагодарил Анатолия Васильевича за работу и вручил ему Почетную грамоту областного Совета депутатов.

Сегодня на внеочередной сессии Брестского областного Совета депутатов в должности председателя Брестского облисполкома был утвержден Юрий Витольдович Шулейко.

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Теги: Брест
 
 
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