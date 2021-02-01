В Брестской области представили нового губернатора

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Глава государства назначил на должность председателя облисполкома Юрия Шулейко. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты региона. Юрий Шулейко родился в Дятловском районе Гродненской области. Долгое время работал на руководящих должностях своего региона. А последние три года был помощником президента по Гомельской области.

Развитие Брестского региона

Брестский регион - один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает первое место по экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В ближайшие пять лет стоит задача - улучшить эффективность производства, модернизировать агропромышленный комплекс, а также повысить логистический потенциал. Реализовать эти и другие цели теперь предстоит новому руководителю области.

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси: "Планку Брестской области снижать нельзя, нужно идти дальше. Нужно развивать дальше сельское хозяйство, внедрять новые технологии в промышленности, инновационные подходы. Трудолюбивые люди, серьезные управленческие кадры, подготовленные кадры, поэтому есть опора, есть с кем работать, и потенциал у Брестской области достаточно высокий".

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Когда глава государства назначает на такой высокий пост, он дает карт-бланш - он понимает, что нужны результаты. Нужно сегодня, чтобы наши люди хорошо зарабатывали, чтобы они могли тратить эти деньги, чтобы росло благосостояние. Поэтому над этими параметрами мы будем работать все вместе".

На сессии областного Совета депутатов также поблагодарили предыдущего губернатора Анатолия Лиса. В должности председателя облисполкома он проработал шесть лет. За личный вклад в социально-экономическое развитие страны ему вручили Почетную грамоту от Администрации Президента.