ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Брестской области представили нового губернатора

01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Глава государства назначил на должность председателя облисполкома Юрия Шулейко. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты региона. Юрий Шулейко родился в Дятловском районе Гродненской области. Долгое время работал на руководящих должностях своего региона. А последние три года был помощником президента по Гомельской области.

Развитие Брестского региона

Брестский регион - один из динамично развивающихся в Беларуси. Он занимает первое место по экспорту сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. В ближайшие пять лет стоит задача - улучшить эффективность производства, модернизировать агропромышленный комплекс, а также повысить логистический потенциал. Реализовать эти и другие цели теперь предстоит новому руководителю области.

Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси: "Планку Брестской области снижать нельзя, нужно идти дальше. Нужно развивать дальше сельское хозяйство, внедрять новые технологии в промышленности, инновационные подходы. Трудолюбивые люди, серьезные управленческие кадры, подготовленные кадры, поэтому есть опора, есть с кем работать, и потенциал у Брестской области достаточно высокий".

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: "Когда глава государства назначает на такой высокий пост, он дает карт-бланш - он понимает, что нужны результаты. Нужно сегодня, чтобы наши люди хорошо зарабатывали, чтобы они могли тратить эти деньги, чтобы росло благосостояние. Поэтому над этими параметрами мы будем работать все вместе".

На сессии областного Совета депутатов также поблагодарили предыдущего губернатора Анатолия Лиса. В должности председателя облисполкома он проработал шесть лет. За личный вклад в социально-экономическое развитие страны ему вручили Почетную грамоту от Администрации Президента.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства назначил на должность председателя облисполкома Юрия Шулейко. Сегодня это решение единогласно поддержали депутаты региона. Юрий Шулейко...
 
Новости дня
Новости общества
 
Круглый стол делегатов VI Всебелорусского народного собрания в Доме радио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by