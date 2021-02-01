Круглый стол делегатов VI Всебелорусского народного собрания в Доме радио

Источник материала: БT

Строительство арендного жилья, создание комфортной жилой среды, доступная медицина, распределение будущих специалистов, а также развитие в регионах и на селе объектов развлечения и досуга для молодежи. Об этом сегодня во время круглого стола говорили делегаты VI Всебелорусского народного собрания. Эксперты собрались в Доме радио. У микрофона депутаты, преподаватели, руководители столичных предприятий и общественные деятели. Обсуждали основные вопросы развития страны и регионов. Говорили в том числе и о героизации нацизма.

Послушать, о чем говорили делегаты ВНС, можно будет в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Полная версия программы "Актуальный микрофон" выйдет в четверг в 12:05. В это же время будет и видеотрансляция на YouTube-канале радио.