Охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов - на повестке у президента

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Доклад профильного министра - повод обсудить широкий спектр вопросов. Бережное отношение к природе - мировой тренд для любого развитого государства. Это и платформа для ряда смежных отраслей: туризма, здравоохранения, сельского хозяйства. Напрямую с экономикой связано изучение и разработка недр. По индексу экологической эффективности Беларусь входит в число 50 лучших стран мира, опережая всех членов Евразийского экономического союза.

Бережное отношение к природным ресурсам

На повестке и работа гидрометеорологической службы. Она раньше не раз подвергалась критике за недостаточную достоверность прогнозов. Здесь уже сделан шаг вперед, в том числе это важно и для экономики.

"Вижу, что подвижки есть, - отметил президент. - Я очень внимательно слежу за этим. На три дня - абсолютно точный прогноз, и даже на неделю почти никогда не ошибаются: на полградуса - градус. Разительное изменение".

Охране природы в Беларуси уделяется большое внимание

Охране природы в нашей стране уделяется большое внимание. Так, площадь особо охраняемых природных территорий уже достигла 9 процентов от площади республики. За прошедшие пять лет уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 4 с половиной процента. А девять из десяти водоемов имеют оценку экологического статуса "хорошо" и выше.