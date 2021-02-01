Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусов ждут погодные контрасты На фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление. Завтра по стране ночью местами до минус 20, а уже в среду до 10 ниже нуля. Днем до плюс 1....

На фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление. Завтра по стране ночью местами до минус 20, а уже в среду до 10 ниже нуля. Днем до плюс 1. Ожидается снег, мокрый снег, по югу - с дождем. С пятницы столбик термометра вновь начнет опускаться. В выходные ожидается усиление морозов. Днем будет до минус 13.