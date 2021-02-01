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Белорусов ждут погодные контрасты
01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление. Завтра по стране ночью местами до минус 20, а уже в среду до 10 ниже нуля. Днем до плюс 1. Ожидается снег, мокрый снег, по югу - с дождем. С пятницы столбик термометра вновь начнет опускаться. В выходные ожидается усиление морозов. Днем будет до минус 13.
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На фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление. Завтра по стране ночью местами до минус 20, а уже в среду до 10 ниже нуля. Днем до плюс 1....
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