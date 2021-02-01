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Годовщина интронизации Патриарха Кирилла
01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРоссийская православная церковь празднует годовщину восшествия на престол Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каждый год интронизацию отмечают Божественной литургией в Храме Христа Спасителя. Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Глава государства от лица белорусов выразил благодарность Патриарху за пастырскую заботу и молитвенную поддержку.
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Российская православная церковь празднует годовщину восшествия на престол Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каждый год интронизацию отмечают...
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