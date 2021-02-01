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В Гомельской области завершился первый этап вакцинации
01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси продолжается вакцинация. В Гомельской области уже даже завершился первый этап. Партия вакцины была распределена среди медработников всех уровней. Это 4 365 человек. В первую очередь привиты те, кто работает в "красных зонах", а также другие медработники в поликлиниках и больницах по показаниям. Отметим, вакцинация была добровольной и бесплатной.
Сергей Аксенов, заместитель главврача Гомельской центральной городской поликлиники: "Многие медики отметили, что вакцинация прошла очень спокойно, без каких-то побочных эффектов".
Сергей Белый, главный государственный санитарный врач Гомельской области: "Мы проводили контроль по соблюдению холодовой цепи и хранению вакцины. Никаких нарушений в этой части выявлено не было. По республиканской разнарядке в Гомельскую область планируется поступление более 170 тысяч доз вакцин. Для граждан вакцинация будет доступна ориентировочно с апреля текущего года".
После медиков вакцинацию пройдут работники социальных учреждений и педагоги региона.
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В Беларуси продолжается вакцинация. В Гомельской области уже даже завершился первый этап. Партия вакцины была распределена среди медработников всех уровней. Это 4...
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