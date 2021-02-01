Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельской области завершился первый этап вакцинации В Беларуси продолжается вакцинация. В Гомельской области уже даже завершился первый этап. Партия вакцины была распределена среди медработников всех уровней. Это 4...

В Беларуси продолжается вакцинация. В Гомельской области уже даже завершился первый этап. Партия вакцины была распределена среди медработников всех уровней. Это 4 365 человек. В первую очередь привиты те, кто работает в "красных зонах", а также другие медработники в поликлиниках и больницах по показаниям. Отметим, вакцинация была добровольной и бесплатной.После медиков вакцинацию пройдут работники социальных учреждений и педагоги региона.