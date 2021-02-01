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Проект "Мы – здесь": Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным белорусского детского хосписа виртуальные проекты

01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического с группой ребят из программы "Мы здесь". Созданный 2 года назад проект, его еще называют "Молодые взрослые",  объединяет юношей и девушек, которые имеют тяжелые и неизлечимые заболевания и нуждаются в паллиативной помощи. Согласно программе,  участникам, кроме медицинской, психологической и юридической помощи, предоставляют возможность встреч и общения друг с другом. 

Елена Лазарчук, психолог белорусского детского хосписа: "С такими ребятами несложно, интересно и легко общаться. Многие от своих сверстников отличаются тем,  что они открыты для общения и они очень позитивны. Они хотят, чтобы к ним относились так, как и к здоровым людям, без жалости, чтобы они чувствовали разговор на равных.  Мне кажется, очень важно, чтобы они понимали, что они не одни, есть люди, которые всегда рядом и готовы прийти на помощь, есть люди точно с такими же заболеваниями, и они могут вести нормальный активный образ жизни".

Проект "Мы – здесь": Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным белорусского детского хосписа виртуальные проекты


Нужная помощь

Проект "Молодые взрослые" - один из десятка программ, с которым работает детский хоспис. Проект охватывает всю страну. Его цель - помочь тяжелобольным людям справляться со своим недугом, а также  социализироваться и даже реализовать себя в общественной жизни. 

 
 
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Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического с группой ребят из программы "Мы здесь". Созданный 2 года назад проект, его еще называют...
 
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