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Нужная помощь

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проект "Мы – здесь": Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным белорусского детского хосписа виртуальные проекты Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического с группой ребят из программы "Мы здесь". Созданный 2 года назад проект, его еще называют...

Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического с группой ребят из программы "Мы здесь". Созданный 2 года назад проект, его еще называют "Молодые взрослые", объединяет юношей и девушек, которые имеют тяжелые и неизлечимые заболевания и нуждаются в паллиативной помощи. Согласно программе, участникам, кроме медицинской, психологической и юридической помощи, предоставляют возможность встреч и общения друг с другом.Проект "Молодые взрослые" - один из десятка программ, с которым работает детский хоспис. Проект охватывает всю страну. Его цель - помочь тяжелобольным людям справляться со своим недугом, а также социализироваться и даже реализовать себя в общественной жизни.