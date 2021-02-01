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Д. Ярошевич о Программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года
01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрограмму социально-экономического развития до 25 года на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов.
Основные положения программы пятилетки представят на Всебелорусском народном собрании. После с учетом всех замечаний и предложений документ доработают в течение 2 месяцев.
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Программу социально-экономического развития до 25 года на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов. Это в "Главном эфире" рассказал...
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