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Д. Ярошевич о Программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года

01.02.2021 16:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Программу социально-экономического развития  до 25 года  на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов. Это в "Главном эфире"  рассказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.В частности, на базе НИИ Минтруда затронут тему приоритетов социального развития, в Академии управления  речь пойдет о важности диалога по линии государства и бизнеса, а при НИИ Минэкономики  обсудят региональную политику и развитие производств в малых городах. 

Основные положения программы пятилетки представят на Всебелорусском народном собрании. После с учетом всех замечаний и предложений документ доработают в течение 2 месяцев.

 
 
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Программу социально-экономического развития  до 25 года  на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов. Это в "Главном эфире"  рассказал...
 
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