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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Д. Ярошевич о Программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года Программу социально-экономического развития до 25 года на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов. Это в "Главном эфире" рассказал...

Программу социально-экономического развития до 25 года на неделе обсудят на круглых столах с участием госорганов и экспертов.В частности, на базе НИИ Минтруда затронут тему приоритетов социального развития, в Академии управления речь пойдет о важности диалога по линии государства и бизнеса, а при НИИ Минэкономики обсудят региональную политику и развитие производств в малых городах.Основные положения программы пятилетки представят на Всебелорусском народном собрании. После с учетом всех замечаний и предложений документ доработают в течение 2 месяцев.