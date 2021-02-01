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«Белавиа» начинает полеты в Дубай. Рейсы - два раза в неделю, цены - от 375 евро в обе стороны
01.02.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает летать в Дубай. Рейсы из Минска будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро без багажа, сообщает пресс-служба компании.
Из Минска в Дубай можно будет улететь два раза в неделю — по вторникам в 19.50 и по пятницам в 16.15. Обратные рейсы из Дубая запланированы на 03.30 по средам и на 23.55 по пятницам.
Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро, включая таксы и сборы, но в его стоимость не входит багаж. Туда и обратно можно слетать минимум за 375 евро, правда, тоже без багажа.
Полет в бизнес-классе обойдется примерно в 625 евро в одну сторону.
Рейсы в Дубай будут выполнять на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Данный тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров: девять мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Флот «Белавиа»
При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737−800, рассчитанном на 189 пассажиров, уточняют в авиакомпании.
Кстати, с 16 января 2021 года граждане Беларуси могут
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С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает летать в Дубай. Рейсы из Минска будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость...
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