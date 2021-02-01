﻿ «Белавиа» начинает полеты в Дубай. Рейсы - два раза в неделю, цены - от 375 евро в обе стороны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белавиа» начинает полеты в Дубай. Рейсы - два раза в неделю, цены - от 375 евро в обе стороны

01.02.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает летать в Дубай. Рейсы из Минска будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро без багажа, сообщает пресс-служба компании.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из Минска в Дубай можно будет улететь два раза в неделю — по вторникам в 19.50 и по пятницам в 16.15. Обратные рейсы из Дубая запланированы на 03.30 по средам и на 23.55 по пятницам.

Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро, включая таксы и сборы, но в его стоимость не входит багаж. Туда и обратно можно слетать минимум за 375 евро, правда, тоже без багажа.

Полет в бизнес-классе обойдется примерно в 625 евро в одну сторону.

Рейсы в Дубай будут выполнять на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Данный тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров: девять мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом 23 декабря 2020 года.

При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737−800, рассчитанном на 189 пассажиров, уточняют в авиакомпании.

Кстати, с 16 января 2021 года граждане Беларуси могут без виз въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ. Главное условие — находиться на территории страны не более 90 дней с даты въезда. Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает летать в Дубай. Рейсы из Минска будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость...
 
Новости дня
Новости общества
 
Полоцкую котельную, из-за которой в микрорайоне был черный снег, взяли под «особый контроль»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by