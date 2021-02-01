«Белавиа» начинает полеты в Дубай. Рейсы - два раза в неделю, цены - от 375 евро в обе стороны

Источник материала: Tut.by

С 19 февраля авиакомпания «Белавиа» начинает летать в Дубай. Рейсы из Минска будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро без багажа, сообщает пресс-служба компании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Из Минска в Дубай можно будет улететь два раза в неделю — по вторникам в 19.50 и по пятницам в 16.15. Обратные рейсы из Дубая запланированы на 03.30 по средам и на 23.55 по пятницам.

Минимальная стоимость билета в одну сторону — от 216 евро, включая таксы и сборы, но в его стоимость не входит багаж. Туда и обратно можно слетать минимум за 375 евро, правда, тоже без багажа.

Полет в бизнес-классе обойдется примерно в 625 евро в одну сторону.

Рейсы в Дубай будут выполнять на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Данный тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров: девять мест в салоне бизнес-класса и 116 в эконом-классе. Флот «Белавиа» пополнился новым самолетом 23 декабря 2020 года.

При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737−800, рассчитанном на 189 пассажиров, уточняют в авиакомпании.

Кстати, с 16 января 2021 года граждане Беларуси могут без виз въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ. Главное условие — находиться на территории страны не более 90 дней с даты въезда. Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.