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Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным Белорусского детского хосписа виртуальные проекты. Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического музея с группой детей из программы "Мы - здесь!" Созданный два года назад проект (его еще называют "Молодые взрослые") объединяет юношей и девушек, которые имеют тяжелые и неизлечимые заболевания. Для них по программе - медицинская, психологическая и юридическая помощь, а также встречи и разговоры друг с другом. Как еще волонтеры поддерживают подопечных хосписа? Знает Наталья Бордиловская.

Кроме маникюра Залина кулинарила. Валерия навестила в госпитале дедушку, а Саша подарил книгу другу на день рождения. Артем занимается рисованием, а Глафира недавно примерила амплуа фотомодели и своими руками сделала игрушки на собственную новогоднюю елку. У этих молодых людей - ограниченные физические возможности и непростые диагнозы, но жажды к жизни и желания активно постигать этот мир, даже делать карьеру им не занимать! Не поверите, но многие из ребят поступают учиться в вуз и входят в штат государственных и частных учреждений. Придать же уверенности в себе и подсказать, как дотянуться до мечты, им и помогают специалисты детского хосписа. В программе "Мы - здесь!".

Медицина констатировала: "Неизлечимая болезнь". Это и есть паллиатив. Помощь хосписа, прежде всего, облегчить физическую боль и страдания таких людей и психологически сделать их жизнь более комфортной. И главное - даже, когда подопечный подрастает и становится "молодым взрослым", его не оставляют без внимания.

Среди подопечных хосписа есть те, кто постоянно находится дома, не выезжает и получает индивидуальную паллиативную помощь: медицинскую, психологическую, физическую и духовную. Есть и те, кто буквально не сидит на месте и хочет иметь отношения с обществом, с людьми, с ровесниками, такими же, как и они. Именно с целью дать детям такую возможность - встречаться, дружить, и был создан проект под названием "Мы - здесь!".

Они здесь каждую среду. Благодаря автоволонтерам, которые перевозят ребят из разных уголков города и даже районов, еженедельно вот уже в течение двух лет в просторной аудитории на первом этаже хосписа собираются юноши и девушки. Беседуют, играют, делятся планами и мечтами, сегодня в не совсем благоприятной эпидемиологической обстановке виртуально посещают музеи и выставочные залы.

Программа "Мы - здесь!" объединяет 300 участников, но в хосписе цифры - вещь условная. Ценить этот день - проверенный жизнью местный девиз. Вот они и делятся наукой радоваться. И еще: Белорусский детский хоспис всегда рад любой помощи.