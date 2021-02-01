ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Проект "Молодые взрослые" помогает людям справиться с болезнью и реализоваться в жизни

01.02.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным Белорусского детского хосписа виртуальные проекты. Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников Национального исторического музея с группой детей из программы "Мы - здесь!" Созданный два года назад проект (его еще называют "Молодые взрослые") объединяет юношей и девушек, которые имеют тяжелые и неизлечимые заболевания. Для них по программе - медицинская, психологическая и юридическая помощь, а также встречи и разговоры друг с другом. Как еще волонтеры поддерживают подопечных хосписа? Знает Наталья Бордиловская.

Кроме маникюра Залина кулинарила. Валерия навестила в госпитале дедушку, а Саша подарил книгу другу на день рождения. Артем занимается рисованием, а Глафира недавно примерила амплуа фотомодели и своими руками сделала игрушки на собственную новогоднюю елку. У этих молодых людей - ограниченные физические возможности и непростые диагнозы, но жажды к жизни и желания активно постигать этот мир, даже делать карьеру им не занимать! Не поверите, но многие из ребят поступают учиться в вуз и входят в штат государственных и частных учреждений. Придать же уверенности в себе и подсказать, как дотянуться до мечты, им и помогают специалисты детского хосписа. В программе "Мы - здесь!".

Медицина констатировала: "Неизлечимая болезнь". Это и есть паллиатив. Помощь хосписа, прежде всего, облегчить физическую боль и страдания таких людей и психологически сделать их жизнь более комфортной. И главное - даже, когда подопечный подрастает и становится "молодым взрослым", его не оставляют без внимания.

Среди подопечных хосписа есть те, кто постоянно находится дома, не выезжает и получает индивидуальную паллиативную помощь: медицинскую, психологическую, физическую и духовную. Есть и те, кто буквально не сидит на месте и хочет иметь отношения с обществом, с людьми, с ровесниками, такими же, как и они. Именно с целью дать детям такую возможность - встречаться, дружить, и был создан проект под названием "Мы - здесь!".

Они здесь каждую среду. Благодаря автоволонтерам, которые перевозят ребят из разных уголков города и даже районов, еженедельно вот уже в течение двух лет в просторной аудитории на первом этаже хосписа собираются юноши и девушки. Беседуют, играют, делятся планами и мечтами, сегодня в не совсем благоприятной эпидемиологической обстановке виртуально посещают музеи и выставочные залы.

Программа "Мы - здесь!" объединяет 300 участников, но в хосписе цифры - вещь условная. Ценить этот день - проверенный жизнью местный девиз. Вот они и делятся наукой радоваться. И еще: Белорусский детский хоспис всегда рад любой помощи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущие музеи страны продолжают дарить подопечным Белорусского детского хосписа виртуальные проекты. Накануне состоялась онлайн-встреча сотрудников...
 
Новости дня
Новости общества
 
Посмотрите, какие совы прилетели к кому-то на балкон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
01.02.2021

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by