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Первую неделю февраля в Минске будет сопровождать контрастная погода
01.02.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первую неделю февраля, по прогнозам синоптиков, будет сопровождать контрастная погода. Стартовала она с настоящего зимнего мороза и гололедицы, а уже в среду и четверг ожидается кратковременное потепление - от нуля до минус 2 градусов.
Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В столичном регионе во вторник осадков не ожидается. В среду и четверг погоду в области будут определять фронтальные разделы, которые проявят себя осадками в виде снега и мокрого снега, в отдельные дни не исключен дождь. Температура воздуха ночью составит минус 4, местами до минус 8".
В конце недели опять похолодает - до 16 градусов со знаком минус. А выходные встретят ясной и морозной погодой - до минус 20.
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Первую неделю февраля, по прогнозам синоптиков, будет сопровождать контрастная погода. Стартовала она с настоящего зимнего мороза и гололедицы, а уже в среду и...
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