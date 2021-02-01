Первую неделю февраля в Минске будет сопровождать контрастная погода

Источник материала: БT

Первую неделю февраля, по прогнозам синоптиков, будет сопровождать контрастная погода. Стартовала она с настоящего зимнего мороза и гололедицы, а уже в среду и четверг ожидается кратковременное потепление - от нуля до минус 2 градусов.

Марина Грицкевич, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В столичном регионе во вторник осадков не ожидается. В среду и четверг погоду в области будут определять фронтальные разделы, которые проявят себя осадками в виде снега и мокрого снега, в отдельные дни не исключен дождь. Температура воздуха ночью составит минус 4, местами до минус 8".

В конце недели опять похолодает - до 16 градусов со знаком минус. А выходные встретят ясной и морозной погодой - до минус 20.