Витаминный микс и цветы даже в лютые морозы - богатый урожай в теплицах Минской области

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Богатый урожай круглый год! Томаты, перцы, огурцы, баклажаны - все это в теплицах выращивают аграрии Минской области. Витаминный микс там получают даже в самые сильные морозы. Кстати, впечатляют в этот период и цветочные плантации.

Например, в агрокомбинате "Ждановичи" сейчас составляют букеты из роз. Всю тепличную палитру увидела Елена Витко (видео).