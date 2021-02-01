ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Витаминный микс и цветы даже в лютые морозы - богатый урожай в теплицах Минской области

01.02.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Богатый урожай круглый год! Томаты, перцы, огурцы, баклажаны - все это в теплицах выращивают аграрии Минской области. Витаминный микс там получают даже в самые сильные морозы. Кстати, впечатляют в этот период и цветочные плантации.

Например, в агрокомбинате "Ждановичи" сейчас составляют букеты из роз. Всю тепличную палитру увидела Елена Витко (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Богатый урожай круглый год! Томаты, перцы, огурцы, баклажаны - все это в теплицах выращивают аграрии Минской области. Витаминный микс там получают даже в самые...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поддержка сферы здравоохранения в Жодино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
01.02.2021

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by