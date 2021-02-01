Поддержка сферы здравоохранения в Жодино

Источник материала: БT

Повышенное внимание к сфере здравоохранения и в Жодино. Уже этой осенью откроется новая детская поликлиника (там будет отделение реабилитации с бассейном). Среди инициатив горожан - возможность создавать амбулатории на первых этажах новостроек. В ближайших планах города машиностроителей и приобретение нового медицинского оборудования. Это компьютерный томограф, который приобретет БелАЗ.

Наталья Сушко, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома: "Достигнута договоренность с БелАЗом о том, что компьютерный томограф приобретет завод за свои средства. А город в свою очередь подготовит кабинет и необходимые условия для установки и размещения данного рентгеновского аппарата. Нашим людям приходилось записываться на обследование и ехать в Борисов или Минск, а это неудобство".

Сегодня Белорусский автозавод развивает и промышленный туризм. В планах города, кроме посещения БелАЗа, - задержать гостей и для знакомства с местными достопримечательностями. Для этого в Жодино строят гостиницу и ресторан.