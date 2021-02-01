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Планы социально-экономического развития Минской области до 2025 года

01.02.2021 18:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Агропромышленный комплекс, малый бизнес, агроэкотуризм и строительство почти 5 миллионов квадратных метров жилья с акцентом на индивидуальных домах. Миноблисполком озвучил некоторые тезисы Программы социально-экономического развития центрального региона на ближайшие пять лет. Так, ожидается рост заработной платы в полтора раза. Также в Минской области появятся 30 новых школ и детских садов. А сельхозпредприятия получат более 2 тысяч новых машин. Большой отдачи ждут и от реализации крупных инвестпроектов. Среди них новые заводы Славкалия и Белоруской национальной биотехнологической корпорации.

Сергей Левкович, первый заместитель председателя Миноблисполкома: "Например, Славкалий в Любанском районе, где планируется создание более 2 000 новых рабочих мест. Это и для соседних регионов. Также успешно работает и Беларуськалий, который осваивает Дарасинский рудник. А это более 1 000 новых рабочих мест. У нас много проектов в социальной сфере. Это строительство больниц и поликлиник. Масштабный проект - создать в каждом районном центре отделение, где люди смогут получить профессиональную помощь".

Внимание и медицине. Среди значительных медицинских объектов области - детский многофункциональный корпус борисовской районной больницы, новая поликлиника в Боровлянах и больница в Заславле.

 
 
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Агропромышленный комплекс, малый бизнес, агроэкотуризм и строительство почти 5 миллионов квадратных метров жилья с акцентом на индивидуальных домах....
 
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