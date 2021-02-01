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Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Оно стало итогом встречи во Дворце Независимости.







принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется (как и геополитический расклад в регионе). Безопасность границы - одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей справились с поставленной задачей. Александр ЛукашенкоАнатолия Лаппо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется (как и геополитический расклад в регионе). Безопасность границы - одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей справились с поставленной задачей.





Обстановка на белорусской границе Обстановка на белорусской границе в минувшем году оставалась стабильной. Погранкомитет отметил явную тенденцию снижения нарушений (практически вдвое). Этому способствовали ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей. Внимание к обеспечению безопасности было усилено, напомнил президент. Беларусь была вынуждена держать дополнительные силы войск у западных рубежей. Решение было неизбежным, оно продиктовано активностью по ту сторону белорусской границы.



Итоги года для пограничников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Оно стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял...

В целом граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры - это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты и ревизию рубежей: обозначено 80 километров границы с Украиной, установлено свыше тысячи погранзнаков.