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Президент: Беларусь хочет быть страной, от которой идут только мирные инициативы
01.02.2021 18:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Оно стало итогом встречи во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко
Обстановка на белорусской границе
Обстановка на белорусской границе в минувшем году оставалась стабильной. Погранкомитет отметил явную тенденцию снижения нарушений (практически вдвое). Этому способствовали ограничения из-за пандемии, наращивание плотности охраны границы и прикрытия рубежей. Внимание к обеспечению безопасности было усилено, напомнил президент. Беларусь была вынуждена держать дополнительные силы войск у западных рубежей. Решение было неизбежным, оно продиктовано активностью по ту сторону белорусской границы.
Итоги года для пограничниковВ целом граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры - это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты и ревизию рубежей: обозначено 80 километров границы с Украиной, установлено свыше тысячи погранзнаков.
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Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Оно стало итогом встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял...
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