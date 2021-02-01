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Делегат ВНС: вижу Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и войсками

01.02.2021 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками», — заявил депутат районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу № 11 Оганнес Айвазбалян, который вскоре будет представлять свой район на Всебелорусском народном собрании.


В интервью местной газете «Гoлaс Веткаўшчыны» делегат рассказал, что рассчитывает на то, что на Всебелорусском народном собрании будет поднята тема интеграции с Российской Федерацией, а понятия Союзного государства будут закреплены в новой редакции Конституции Республики Беларусь.

— В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками. Надеюсь, что со снятием карантинных мероприятий более активно начнут реализовываться совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Это, уверен, позитивно скажется на повышении благосостояния и уровня жизни обоих братских народов, — сказал Оганнес Айвазбалян.

Он также отметил, что очень критичен к предложению некоторых активистов вернуться к Конституции 1994 г., где за белорусским языком был закреплен статус единственного государственного языка.

— Я не хочу ни сейчас, ни в будущем допустить изменения в нашей стране статуса русского языка, — категоричен в своих высказываниях Оганнес Арутюнович. — Считаю, что русский язык наравне с белорусским должен оставаться государственным. Это важно не только для меня как для учителя русского языка и литературы по образованию, но и для жителей нашего региона, 99% которых являются носителями именно русского языка.

В своем видеообращении местный депутат отметил, что любить Беларусь надо не за что-то, а несмотря ни на что.

46-летний Айвазбалян является депутатом районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу № 11 и работает начальником производственного участка «Ветка» автобусного парка № 6 ОАО «Гомельоблавтотранс».

 
 
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Местный депутат также отметил, что любить Беларусь надо не за что-то, а несмотря ни на что.
 
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