Посмотрите, какие совы прилетели к кому-то на балкон

Источник материала: Tut.by

Фотографии двух ушастых сов, отдыхающих за окном минской многоэтажки, опубликовали в телеграм-канале «ЧП Беларусь. Будь в курсе». CityDog.by узнал у специалиста, каковы шансы встретить сов, не выходя из собственного дома.



Фото: телеграм-канал «ЧП Беларусь. Будь в курсе»

Где в Минске отдыхают совы?

В телеграм-канале говорится, что снимки двух ушастых сов сделаны в доме на улице Прушинских. Птицы невозмутимо сидят на перилах за окном и не боятся ни фотографа, ни домашнего кота.

«Кому-то пришло письмо из Хогвартса», — шутят в комментариях к посту.





Ушастые совы за окном — это норма?

Специалист по природоохранным вопросам «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Максим Немчинов рассказал CityDog.by, каковы шансы такой встречи в столице.

— Вушатая сава насмрэч даволі звычайны, хоць і нешматлікі для Мінска, від, — говорит Максим Немчинов. — Яны ў нас гняздуюць і зімуюць, гэта даволі натуральная з’ява. Тое, што совы сустрэліся на балконе, канечне, не штодзённая сітуацыя.

Статыстычна гэта рэдкасць, але такія выпадкі павінны быць. Калі не замінаюць умовы, совы могуць застацца адпачыць там, дзе іх заспела раніца. Канешне, часцей за ўсё яны сустракаюцца недзе на дрэвах у парках, але здараецца і так. Камусьці пашанцавала паназіраць за совамі зблізку і нават сфатаграфаваць — прыемна, што людзі іх заўважаюць.



Фото: читатель TUT.BY