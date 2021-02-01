«Меня похитили, а не задержали». Журналист TUT.BY - о сутках на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 февраля наша коллега Надежда Калинина вышла на свободу. Трое суток она провела в изоляторе на Окрестина, ее обвиняют в том, что она устроила пикет возле дороги рядом со съездом делегатов ВНС и не подчинилась требованиям сотрудников милиции. Точка в деле не поставлена, в суде объявлен перерыв, но так как 72 часа задержания истекли, Надю отпустили. Сегодняшнюю ночь она проведет дома, в нормальных человеческих условиях. А вот что она рассказывает о содержании в ИВС.



Коллеги встречают Надежду Калинину возле ИВС. Фото: TUT.BY

— Меня похитили, а не задержали, никто не представился, ничего не объяснил, я даже в РУВД не понимала, что происходит. Содержание в ИВС — это средневековье, — рассказала сразу после освобождения журналист TUT.BY Надежда Калинина. — Нас было 12 человек на 5-местную камеру, шестеро — женщины пенсионного возраста, некоторые с хроническими заболеваниями. Я и еще пять человек две ночи проспали на полу. У меня было вакантное место возле батареи, потому что я плохо себя чувствовала, мне его уступили. По нашим просьбам нам выдавали туалетную бумагу, отматывая неизвестно от чего, периодически выдавали мыло, если мы очень сильно просили. Не было матрасов, не говоря уже про постельное белье. Понятно, что отношение было соответствующее. Только в воскресенье (Надежду привезли в изолятор в пятницу вечером. — Прим. TUT.BY) Дед Мороз, так мы назвали сотрудника, принес нам нормальную туалетную бумагу и зубную пасту. Прокладки выдали в воскресенье, по просьбе женщин, которые находились со мной в камере. Сменное белье, сменную одежду не выдавали. Лекарства, которые получили от родственников, передавали.



Надежда Калинина. Фото: TUT.BY

— Сотрудники объясняли, почему вас содержат в таких условиях? — уточнили мы.

— «Не положено», — пояснила Надежда. — При этом мы видели, что в соседних камерах, в одной из которых были люди по уголовному делу, было и белье, и подушки, и матрасы, — все как положено. Я за первые сутки обошла четыре камеры, ни в одной из них не было ни матрасов, ни подушек, ничего, — все голое, что ты спишь на нарах, что на полу — одинаково.

— Кормят три раза в сутки, но есть это невозможно. Это крупяная диета. Передачи не получали. В первой камере, где я была, девочки находились неделю, они сказали, что передачи не получали.



Фото: TUT.BY

— Ты здесь была в сентябре (тогда Надежду в первый раз задержали во время работы и назвали это участием в акции, присудив трое суток ареста. — Прим. TUT.BY), можешь сравнить условия?

— В сентябре нам устроили показательный пресс-тур. Сейчас нам показали, как есть на самом деле. То, что есть на самом деле, очень сильно отличается от того самого пресс-тура и того, что нам показывают иногда по госТВ.



Фото: TUT.BY

Как проходил суд по делу Надежды Калининой, мы подробно писали здесь . В процессе объявлен перерыв, суд истребовал видеозаписи с камер наблюдения ДК, где и задержали Надю. 29 января она приехала по редакционному заданию на съезд минских делегатов ВНС, однако без объяснения причин была задержана неизвестными людьми в черном и доставлена в Ленинский РУВД. Там Надежда восемь раз просила допустить адвоката, который в этот момент находился в том же РУВД, но ей было отказано. О нарушении права на защиту журналист записала в протоколе, а адвокат оставил жалобу в РУВД.

Как стало известно сегодня в суде, Надежду обвиняют по двум статьям — участие в несанкционированном пикете и неподчинение законным требованиям милиционера. Надя вину не признала, заявила, что в протоколах правдиво указан только адрес, по которому ее задержали, все остальное не имеет никакого отношения к реальным событиям.