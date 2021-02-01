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В городах Брестской области установят более 1000 камер наружного наблюдения
Список объектов Брестской области, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, опубликовали на
Более 1000 камер установят «в интересах обеспечения общественного порядка», сообщается в документе. Большинство из них — более 350 — приходится на Брест.
В список попали общественные места, торговые центры, кафе, бары, гостиницы, ночные клубы, рестораны, больницы, аптеки, заправки. Также системами видеонаблюдения планируется оборудовать места массового пребывания, способные вместить 100 и более человек. Это площади, парки, скверы, зоны отдыха. Камеры установят на въездах и выездах в город.
Около 200 камер планируется установить в Барановичах, примерно 160 — в Пинске, чуть менее 100 — в Кобрине, 65 — в Ивацевичах, 61 — в Березе, 44 — в Лунинце, 43 — в Пружанах, 40 — в Ганцевичах. В остальных райцентрах поставят несколько десятков камер. Также системами видеонаблюдения оборудуют некоторые крупные агрогородки.
Соответствующее решение Брестский облисполком принял еще 22 октября прошлого года. В силу
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Из них почти 400 - в Бресте
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