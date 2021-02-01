ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В городах Брестской области установят более 1000 камер наружного наблюдения

01.02.2021 20:05 — |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Список объектов Брестской области, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Более 1000 камер установят «в интересах обеспечения общественного порядка», сообщается в документе. Большинство из них — более 350 — приходится на Брест.

В список попали общественные места, торговые центры, кафе, бары, гостиницы, ночные клубы, рестораны, больницы, аптеки, заправки. Также системами видеонаблюдения планируется оборудовать места массового пребывания, способные вместить 100 и более человек. Это площади, парки, скверы, зоны отдыха. Камеры установят на въездах и выездах в город.

Около 200 камер планируется установить в Барановичах, примерно 160 — в Пинске, чуть менее 100 — в Кобрине, 65 — в Ивацевичах, 61 — в Березе, 44 — в Лунинце, 43 — в Пружанах, 40 — в Ганцевичах. В остальных райцентрах поставят несколько десятков камер. Также системами видеонаблюдения оборудуют некоторые крупные агрогородки.

Соответствующее решение Брестский облисполком принял еще 22 октября прошлого года. В силу оно вступило с 27 января 2021-го.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске дали 15 суток экскурсоводу, ее задержали вместе с группой. Вот что говорят очевидцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

31.01.2021
01.02.2021

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by