В городах Брестской области установят более 1000 камер наружного наблюдения

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Список объектов Брестской области, подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения, опубликовали на Национальном правовом интернет-портале .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Более 1000 камер установят «в интересах обеспечения общественного порядка», сообщается в документе. Большинство из них — более 350 — приходится на Брест.

В список попали общественные места, торговые центры, кафе, бары, гостиницы, ночные клубы, рестораны, больницы, аптеки, заправки. Также системами видеонаблюдения планируется оборудовать места массового пребывания, способные вместить 100 и более человек. Это площади, парки, скверы, зоны отдыха. Камеры установят на въездах и выездах в город.

Около 200 камер планируется установить в Барановичах, примерно 160 — в Пинске, чуть менее 100 — в Кобрине, 65 — в Ивацевичах, 61 — в Березе, 44 — в Лунинце, 43 — в Пружанах, 40 — в Ганцевичах. В остальных райцентрах поставят несколько десятков камер. Также системами видеонаблюдения оборудуют некоторые крупные агрогородки.

Соответствующее решение Брестский облисполком принял еще 22 октября прошлого года. В силу оно вступило с 27 января 2021-го.