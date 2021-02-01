В Минске дали 15 суток экскурсоводу, ее задержали вместе с группой. Вот что говорят очевидцы

Источник материала:

В воскресенье в Минске задержали экскурсовода во время экскурсии. Вместе с ней в суде Фрунзенского района сегодня судят и участников тургруппы.



Фото: facebook.com/oksmankevich

31 января в Минске задержали экскурсовода Оксану Манкевич. Она аттестованный гид, работает как ИП, на ее сайте среди экскурсий по Беларуси есть и направление по историческому центру Минска: от площади Свободы до проспекта Независимости и возле площади Независимости. Примерно там группу туристов и экскурсовода и задержали — возле гостиницы "Минск".

Сегодня в суде Фрунзенского района судья Наталья Бугук осудила по скайпу Оксану Манкевич на 15 суток по статье 23.34 КоАП.

В суде Манкевич рассказала, что проводила экскурсию: сначала в ней принимали участие 11 человек, на момент задержания их было 7. Гид ходатайствовала, чтобы у гостиницы «Минск» и Ратуши запросили записи с камер видеонаблюдения. Судья отказала.

Судья зачитала протокол, с которым экскурсовод не согласна. Якобы Манкевич принимала участие в мероприятии, на которое Мингорисполком разрешения не выдавал. К протоколу приложили скриншот из телеграм-канала — судья не назвала какого. В сообщении были призывы прийти на репетицию марша перед ВНС в центре города с 14 до 15 часов по маршруту от гостиницы «Минск» до стелы без определенной точки сбора. Манкевич и группу задержали в 15.15.

Экскурсовод себя виновной не признала.

Участница экскурсии: «До этого омоновцы вышли и убедились, что нам рассказывают программу»

Минчанка Евгения рассказывает: в воскресенье днем попала на бесплатную экскурсию Манкевич, узнав о ней из инстаграма.

Говорит, что шли по маршруту от площади Свободы, экскурсовод рассказывала про историю старого Минска и развитие города. На экскурсии иностранцев не было.

— Вышли на проспект: там у нас была точка экскурсии — попробовать пирожное «Мечта» в универсаме «Центральный». Дальше мы пошли в сторону Красного Костела, но не дошли, потому что нас задержали. Хотя у нас ничего такого не было — никаких красных шапок, мы ничем не размахивали, ничего не выкрикивали. У гида был бейдж. До этого микроавтобус останавливался с ОМОНом, они вышли и послушали, что происходит в двух метрах от гида. Убедились, что нам рассказывают программу, — и оставили нас в покое, — говорит Евгения.

Девушка не считала, сколько было людей. Говорит, что до 12. Несколько человек присоединились в пути, потом ушли. Возле гостиницы «Минск» остановился еще один автобус с силовиками. По словам Евгении, при задержании экскурсовод показала бейдж и пояснила сотрудникам, что он просто так не выдается, а здесь — экскурсия, но всех посадили и увезли во Фрунзенское РУВД.

— В автобусе были и другие задержанные: девочка, которая мимо шла, иногородние отец с сыном, которые сначала сидели в «МакДональдсе», а потом собирались двигаться на вокзал на электричку, и их в это время задержали.

Ночь Евгения провела в ИВС на Окрестина, у нее двое маленьких детей, с ними все это время был муж.

— На Окрестина мы спали на железных прутьях, без матрасов. Кто-то спал на лавке, кто-то — на столе, кто-то не мог спать. Нас было 15 в четырехместной камере.

1 февраля над Евгенией прошел суд, ей назначили штраф в 30 базовых величин (870 рублей). Задержанной вменили несанкционированный митинг, обвинили по статье 23.34 КоАП. По словам собеседницы, ее посчитали виновной.

— В РУВД гид показала все документы, объяснила, что не надо регистрировать мероприятия такого рода, а бесплатные экскурсии проводятся для рекламы. К нашим делам был приложен скриншот из мессенджера, где было сообщение о том, что будет проводиться митинг, люди должны быть в масках и без символики. У меня телефон простой, в нем даже камеры нет — я заявила на суде, что у меня не могло быть такого сообщения. Милиция якобы сделала запрос, что это было несанкционированное мероприятие, — говорит Евгения.

Как сообщает телеграм-канал «Вясна назірае», еще одну участницу экскурсии, у которой есть ребенок, оштрафовали на 30 базовых. Другую участницу за экскурсию осудили на 15 суток.