«Мое здоровье и условия содержания несовместимы». Как судят задержанных в минской Малиновке пенсионерок

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В пятницу, 29 января, в минском микрорайоне Малиновка задержали семь женщин. Одну из них, 68-летнюю Нину Ковалгину, отпустили в три часа ночи, написал в Facebook ее сын Дмитрий Ковалгин, остальных отправили на Окрестина. В понедельник дела женщин разбирает суд Московского района.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С утра Дмитрий дежурит у расписания суда. Его мама Нина Ковалгина к 9.00 поехала к Московскому РУВД — у нее обязательство о явке.

— Мама с сестрой сидят в милиции, пока у них ничего не происходит, — говорит Дмитрий и переходит к событиям пятницы. — Примерно в 18.30 от мамы пришло сообщение: «Я в милиции», где именно — непонятно. Мы стали обзванивать РУВД. Везде отвечали, что ее нет. Позже через 102 получилось узнать, что маму повезут на Окрестина. Туда, как оказалось, с ней доставили еще шесть задержанных женщин. Все — в возрасте. У мамы проблемы с сердцем, она инвалид II группы. На Окрестина, когда их осматривал врач, мама поинтересовалась, готовы ли они нести ответственность за ее здоровье: она пьет пять таблеток в день, с собой у нее не было ничего. В итоге маму отвезли обратно в РУВД, взяли обязательство о явке и отпустили домой.

На часах, отметил Дмитрий, тогда было около трех ночи.

— Мама только что позвонила (около 11.30. — Прим. TUT.BY), сказала, что они с сестрой просидели в милиции два часа, там ничего не происходило, спросили у дежурного: «Что нам делать? Мы пойдем домой». Он ответил: «Идите, ждите повестку», — передает Дмитрий беседу с мамой. — И они пошли.

Сам он продолжает дежурить в суде в качестве маминого представителя. Говорит, мало ли что, «если что, я скажу, что мама не отказывается приходить на процесс».

В 12.30 в расписании появляется первая фамилия задержанной в пятницу женщины. Ларису Свиридович будут судить по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Процесс ведет судья Светлана Бондаренко.

Ларисе Анатольевне 62 года, она пенсионерка и инвалид II группы. В ноябре женщина уже привлекалась по ст. 23.34 КоАП. Она пояснила, что задержали ее на митинге пенсионеров. Дали штраф, который она уже уплатила.

После пятничного задержания Ларису Анатольевну отвезли на Окрестина, сейчас она находится там, допрашивают ее по скайпу. Адвоката у нее нет, поэтому процесс занял около 20 минут.

В материалах дела указано, что в пятницу, 29 января, с 18.00 по 18.10 по адресу: Рафиева, 78, она с другими гражданами приняла участие в пикетировании, которое не было разрешено Мингорисполкомом. У участников с собой были бело-красно-белые флаги, они кричали лозунги, Лариса Анатольевна держала в руках транспарант.

Женщина не отрицала, что в указанный день находилась на улице Рафиева. О встрече узнала из телеграм-чата. Всего, говорит, там было 9−10 человек. Лозунгов, уточняет, она не выкрикивала, но транспарант держала.

— Что было на нем написано, я не знаю, — ответила Лариса Анатольевна, сообщив, что ей его передала женщина, с которой они раньше не были знакомы.

По словам пенсионерки, в пикете она участвовала, чтобы поддержать политзаключенных. В частности, голодающего Игоря Лосика.

Свидетель по делу — милиционер Иван Петров. Имя ненастоящее, но на процесс он пришел. Мужчина рассказал, что Ларису Анатольевну он не задерживал, но то, что она участвовала в пикете, — видел. Правда, по какому именно адресу было задержание, не помнит, «в связи с тем, что были другие задержания». В подтверждение его слов в деле есть фото.

Во время процесса Лариса Анатольевна пояснила, что ее здоровье и условия содержания несовместимы.

Решение по данному делу суд принял на месте. Лариса Анатольевна получила штраф 50 базовых (1450 рублей).

Параллельно с Ларисой Свиридович судили Ирену Курацкую. Ст. 23.34 КоАП. Женщине 61 год. В конце 2015-го ей сделали операцию по удалению злокачественной опухоли груди, рассказывает ее сын Сергей. Она в ремиссии, состоит на диспансерном учете. Кроме того, уточняет он, у нее артериальная гипертензия.

— На суде мама сказала, что в пикете она не участвовала, — говорит Сергей. — По указанному адресу она пошла, потому что там собирали деньги больному ребенку. Что это за ребенок, я не знаю. Мама пояснила, что стояла поодаль от основного скопления людей. С другой женщиной они обсуждали сбор денег. С протоколом она не согласилась. Дописала, что флагами она не размахивала, лозунги не выкрикивала.

Свидетель на процессе все тот же Иван Петров. По словам волонтеров, он пояснил, что видел Ирену Александровну среди граждан, которые участвовали в пикете, лозунгов она не выкрикивала.

По словам Сергея, его маме суд назначил 15 суток.

— Маме каждый день нужно пить таблетки, продолжает молодой человек. — В первый день я отвез ей лекарства. Надеюсь, ей их отдали.

После обеда разбирать дела женщин продолжили. Татьяну Сенькевич судят по все той же ст. 23.34 КоАП. Дело ведет Сергей Кацер. Женщине 56 лет, она не работает, до пенсии, говорит, ей еще полгода.

В материалах дела указано то же, что и у Ларисы Свиридович. Если кратко: Татьяна Васильевна с группой граждан участвовала в пикетировании. Вину женщина признала, давать показания отказалась.

Свидетель по делу другой, но имя у него то же — Иван Петров. Он рассказывает, что 29 января им поступила информация, что возле дома на улице Рафиева будет проходить несанкционированное пикетирование. Когда они прибыли на место, увидели группу «женщин преклонного возраста». Они стояли с транспарантом и флагами, также выкрикивали лозунги.

— Когда их доставили в РУВД, выяснилось, что среди них находится Сенькевич, — пояснил милиционер.

Решение по делу суд принял на месте — 15 суток. И сразу же начал рассматривать дело следующей пенсионерки Светланы Жмаевой. По данным волонтеров, суд назначил ей 15 суток.

А Дмитрий Ковалгин продолжает дежурить у расписания. Ждет, когда там появится мамин суд.