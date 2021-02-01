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В 2021 году на Гомельщине планируют заменить 168 лифтов
В 2021 году в области планируют заменить 168 лифтов жилфонда,
По словам гендиректора государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» Дмитрия Згурского, средства будут привлечены из двух источников финансирования — бюджетного и кредитного, при подтверждении второго поставленная задача будет выполнена.
На 110 лифтов уже получена проектно-сметная документация, проводится экспертиза четырех подъемных средств, 54 находятся в стадии разработки. Монтаж более 50 лифтов уже начался.
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Средства будут привлечены из двух источников финансирования - бюджетного и кредитного.
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