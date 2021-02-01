ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боец ММА и блогер Никита Ворожбитов, который попал в ИВС за нарушение карантина, получил еще сутки

01.02.2021 20:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве еще 10 суток ареста присудили бойцу ММА и Youtube-блогеру Никите Ворожбитову. В этот раз — снова за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, а именно — за нарушение карантина после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Таким образом, Ворожбитов проведет в изоляторе в общей сложности 42 суток.


Фото: vk.com/nikita_vorogbitov

По данным правозащитников, очередной суд над Никитой Ворожбитовым прошел 29 января. Судья Наталья Понасенко признала его виновным в нарушении ст. 23.4 КоАП РБ, то есть в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица. А именно, Ворожбитова в третий раз осудили за нарушение режима самоизоляции, который он должен был соблюдать после лечения от COVID-19 в больнице, уточняет «Весна».

Правозащитники отмечают, что обычно за нарушение режима самоизоляции наказывают штрафом, арест применяют едва ли не впервые в истории пандемии.

Напомним, Ворожбитова задержали в Могилеве 29 декабря, когда он шел по улице с девушкой. Задержали как раз за нарушение режима самоизоляции, за это же и осудили — наказали 15 сутками ареста. После, по данным правозащитников, над Ворожбитовым был суд за пропаганду нацистской символики — его признали виновным и наказали еще 7 сутками ареста. А потом — еще один суд, снова за нарушение режима самоизоляции. И снова — арест: 10 суток.

Известно, что канал Никиты Ворожбитова на видеохостинге Youtube был удален сразу после его задержания. На тот момент на канале было 350 тыс. подписчиков.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, Ворожбитов проведет в изоляторе в общей сложности 42 суток.
 
Новости дня
Новости общества
 
Делегат ВНС: вижу Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и войсками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
01.02.2021

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by