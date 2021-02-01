Боец ММА и блогер Никита Ворожбитов, который попал в ИВС за нарушение карантина, получил еще сутки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве еще 10 суток ареста присудили бойцу ММА и Youtube-блогеру Никите Ворожбитову. В этот раз — снова за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, а именно — за нарушение карантина после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Таким образом, Ворожбитов проведет в изоляторе в общей сложности 42 суток.



Фото: vk.com/nikita_vorogbitov

По данным правозащитников, очередной суд над Никитой Ворожбитовым прошел 29 января. Судья Наталья Понасенко признала его виновным в нарушении ст. 23.4 КоАП РБ, то есть в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица. А именно, Ворожбитова в третий раз осудили за нарушение режима самоизоляции, который он должен был соблюдать после лечения от COVID-19 в больнице, уточняет «Весна».

Правозащитники отмечают, что обычно за нарушение режима самоизоляции наказывают штрафом, арест применяют едва ли не впервые в истории пандемии.

Напомним, Ворожбитова задержали в Могилеве 29 декабря , когда он шел по улице с девушкой. Задержали как раз за нарушение режима самоизоляции, за это же и осудили — наказали 15 сутками ареста. После, по данным правозащитников, над Ворожбитовым был суд за пропаганду нацистской символики — его признали виновным и наказали еще 7 сутками ареста. А потом — еще один суд, снова за нарушение режима самоизоляции. И снова — арест: 10 суток.

Известно, что канал Никиты Ворожбитова на видеохостинге Youtube был удален сразу после его задержания. На тот момент на канале было 350 тыс. подписчиков.