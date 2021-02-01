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Боец ММА и блогер Никита Ворожбитов, который попал в ИВС за нарушение карантина, получил еще сутки
01.02.2021 20:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве еще 10 суток ареста присудили бойцу ММА и Youtube-блогеру Никите Ворожбитову. В этот раз — снова за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица, а именно — за нарушение карантина после выписки из больницы, где он лечился от COVID-19. Об этом
По данным правозащитников, очередной суд над Никитой Ворожбитовым прошел 29 января. Судья Наталья Понасенко признала его виновным в нарушении ст. 23.4 КоАП РБ, то есть в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица. А именно, Ворожбитова в третий раз осудили за нарушение режима самоизоляции, который он должен был соблюдать после лечения от COVID-19 в больнице, уточняет «Весна».
Правозащитники отмечают, что обычно за нарушение режима самоизоляции наказывают штрафом, арест применяют едва ли не впервые в истории пандемии.
Напомним, Ворожбитова
Известно, что канал Никиты Ворожбитова на видеохостинге Youtube был удален сразу после его задержания. На тот момент на канале было 350 тыс. подписчиков.
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Таким образом, Ворожбитов проведет в изоляторе в общей сложности 42 суток.
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