«Из восьми человек в камере - пять «политические». Основатель Пресс-клуба Юлия Слуцкая описала быт в СИЗО

Источник материала: Tut.by

Александра Слуцкая, дочка основательницы Пресс-клуба, опубликовала в фейсбуке письмо, в котором Юлия Слуцкая рассказывает об условиях содержания в СИЗО № 1 на Володарского в Минске.



Фото с сайта press-club.by

«Мама держится молодцом, передает всем огромный привет и огромное спасибо за поддержку: «Друзья и знакомые находят такие важные слова для меня сейчас!» Наши письма как «ниточки, связывающие меня с нормальным миром. Я ощущаю, как они вытягивают меня», — написала Александра. Вот что рассказывает Юлия Слуцкая.

Про обыски в камере

«Во время обысков нас всех, кроме дежурных, выводят в карцер. Это помещение метр на три с половиной. В дальнем конце туалет. Над ним вместо слива кран с водой. То есть это еще и умывальник. Вместо вентиляции над унитазом дырка, отопления нет. Очень сыро и холодно. Деревянная доска-кровать на день привинчивается к стене. Последний мальчишка сидел тут 17 суток. Возвращаемся в разоренную камеру. Сумки из-под кроватей выдвинуты, матрасы завернуты, вещи выброшены на кровати».

Про быт

«По понедельникам у нас банный день. В баню нужно идти по улице. Девочки идут в халатах и резиновых тапках на босу ногу. Я надеваю носки и спортивный костюм. На 8 человек пять кранов. Душей нет, просто льется струя воды. На то, чтобы помыться, у нас 20 минут. Включая одевание и раздевание».

«Сегодня мы гуляли по самому краешку дворика, так как по центру была огромная лужа. В самом углу образовалась горка снега, сантиметров 60. Девочки умудрились на этой горке кататься)».

«Под окно камеры приходит большой рыжий кот и громко кричит. Приходит как по часам — два раза в день. Мы его подкармливаем. Думаю, что не только мы. Если очень постараться — кота можно рассмотреть через железные «реснички» на окнах.

«У меня все хорошо, насколько это возможно. Один день болела, но с лекарствами, которые ты мне передала, очень быстро выкарабкалась. Только кашель не прекращается. Но, наверное, это реакция организма на курево. Упорно продолжаю делать по две тренировки в день. В любых условиях. Приучилась по утрам есть овсянку — заливаю хлопья кипятком, добавляю сушеной клюквы, миндальных хлопьев, орехов — и суперкаша готова! На обед — растворимый суп с хлебцом. Вечером — гречневые хлопья или пюре со сладким перцем, помидорами и колбасой».

«В камере есть свой заведенный порядок. Много мелких правил, которые облегчают насильно-совместную жизнь. Например, тот, кто идет в туалет, включает воду. И если не курит — жжет фитилек. Каждый раз вытираем салфетками после себя унитаз, вытираем пол. Если в камеру кто-то входит — все должны встать и заложить руки за спину».

«Продолжается кризис с письмами. Мы уже месяц не получали никаких вестей из дома. Все на нервах. Пару раз принесли несколько открыток без обратных адресов от посторонних людей. (Апдейт: некоторые письма все же начали прорываться!) Надо признать, что если есть еще люди, которые получают информацию только из телика, то промывка мозгов отличная. Начинаю замечать, что поддаюсь даже я, очень хорошо знающая, что это параллельная реальность».

Про сокамерниц

«У нас в камере сейчас 8 человек. Три по наркотической статье, остальные — «политические». Одна девочка уже получила 12 лет, сейчас идут апелляции. В тюрьму она попала в первый раз, дома ее ждут двое маленьких детей. Кошмар! Еще больший кошмар, что все, включая «политических», морально готовятся идти отсиживать сроки в гомельскую колонию».

«Расскажу про девочек в камере.

Тоня. Была волонтером «Страны для жизни». Муж сейчас в этой же тюрьме. За двумя маленькими детьми смотрят родители. Ей за 30. Очень спокойная, уверенная, грамотная.

Маша — активный участник студенческого движения. Училась в Академии искусств. Совсем юная, тоненькая. Идеалистка.

Саша — ей чуть за 20, она сирота. Похожа на маленького фламинго (в голове розовые пряди). Очень умненькая, хорошо рисует. Она волонтерила, выбрасывала мешок с мусором, который собирала за протестующими. Ей вменяют строительство баррикад. Скоро суд.

Алина. Она укусила за ногу милиционера в РУВД, который заломал ей руки».

Напомним, что 22 декабря в белорусский Пресс-клуб пришли силовики. В офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.

31 декабря им предъявили обвинение . Юлию Слуцкую обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Аллу Шарко, Сергея Ольшевского, Петра Слуцкого, Ксению Луцкину — в соучастии в преступлении. Сергея Якупова, гражданина России, освободили из СИЗО и выслали из страны с запретом на въезд в ближайшие десять лет.

Сейчас Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Петр Слуцкий и Ксения Луцкина находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского.

Пресс-клуб — это образовательная площадка, которая объединяет журналистов. Он организовывает и проводит профессиональные тренинги, лекции известных репортеров и медиаменеджеров, устраивает дискуссии редакций, медиатоки на актуальные темы и т.д.