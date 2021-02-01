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Преподавателей, которых задержали в день приезда Лукашенко в БГУ, осудили на 14−15 суток за неповиновение

01.02.2021 20:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 января Александр Лукашенко приезжал в БГУ — общаться со студентами. В этот же день стало известно о задержании трех преподавателей университета. Двух из них — Павла Петрова с факультета радиофизики и компьютерных технологий и его бывшую коллегу Светлану Волчек — судили за неповиновение по статье 23.4 КоАП. Следующие 14−15 суток они проведут под арестом.


Август 2020 года. Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бывшую преподавательницу БГУ и участницу стачкома университета Светлану Волчек задержали рано утром 29 января. Она успела написать, что дверь ее квартиры взламывают, — после этого связь с ней пропала. В тот же день ее судили в суде Фрунзенского района Минска по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Как сообщают родственники и волонтеры, экс-преподавательницу БГУ признали виновной и назначили ей 14 суток ареста.

Вместе со Светланой задержали и ее мужа Михаила Волчека. Его тоже судили по статье 23.4 КоАП. Решение суда — 15 суток ареста.

Павел Петров — один из создателей белорусского спутника BSU Sat-1 — преподавал на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Его также задержали утром 29 января, а 1 февраля осудили по статье 23.4 КоАП.

В протоколе указано, что Павел Петров оказал сопротивление, когда сотрудники органов выводили его из подъезда: он держался за поручни, садился на землю, упирался ногами. В своих пояснениях суду преподаватель рассказал, что около 10 утра 29 января к нему пришло восемь сотрудников правоохранительных органов, которые в присутствии понятых изъяли у него технику. После его увезли в РУВД, сейчас он находится на Окрестина. Никакого сопротивления, утверждал Павел, он не оказывал. Суд Фрунзенского района решил, что вина преподавателя доказана, — и назначил ему 15 суток ареста.

Кроме этого, вечером 28 января во дворе собственного дома задержали преподавательницу географического факультета БГУ Ольгу Ковалевскую. На нее составили два протокола — по статьям 23.34 и 23.4 КоАП. 29 января ее дело рассмотрели в суде Фрунзенского района и, по информации волонтеров, направили на доработку. Однако вечером того же дня его рассмотрели вновь — и назначили 25 суток ареста. Об этом TUT.BY рассказала дочь Ольги Ковалевской.

— В воскресенье мы ждали у Окрестина, надеялись, что с учетом доработки маму отпустят через 72 часа. Часов в 10 вечера мы в очередной раз позвонили в домофон, чтобы спросить, где человек. Дежурный спустя несколько минут ответил, что у мамы был суд, ей дали 25 суток. Я подумала, что это какая-то ошибка, потому что в пятницу лично была на заседании, которое закончилось возвратом на доработку. Сегодня утром в суде узнала, что в пятницу вечером действительно был второй суд, на котором маме назначили 25 суток. В расписании этого заседания не было, вообще никакой информации.

В протоколе было указано, что Ольга Ковалевская «приняла участие в одиночном пикетировании». Также после задержания она «имела умысел на неповиновение, упиралась, выражалась нецензурной бранью».

 
Теги: Минск
 
 
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29 января Александр Лукашенко приезжал в БГУ - общаться со студентами. В этот же день стало известно о задержании трех преподавателей университета. Двух из них -...
 
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