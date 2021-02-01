«В пах - опасно». Как в райцентре спецназовец учит девушек защищаться от негодяев

Источник материала: Tut.by

«Угол держи! А теперь на выдохе — по ушам! Резче!» — командует тренер — и хрупкая блондинка запыхавшись расплывается в широкой улыбке: очередной «негодяй» на полу, а это значит, что она все делает правильно. Доволен и Владимир Габров. Когда три месяца назад в родной Речице он открыл курсы по женской самообороне, а на них записались в основном домохозяйки и школьницы, признается, сперва приуныл. Теперь же горд: «Вы только посмотрите на них, — умиляется брутал Габров. — И это они еще с парашютом не прыгали!»





При чем здесь парашют, объясним позже. А пока школьницы Катя и Настя отрабатывают приемы на 15-летнем Артеме — кстати, чемпионе среди юниоров по смешанным единоборствам. Мастер по наращиванию ресниц Яна и фитнес-инструктор Вероника тренируются на чемпионе постарше — 19-летнем Дмитрии.

Тема сегодняшнего занятия — освобождение от захватов.

Курсантки заламывают парням руки, бьют по болевым точкам, кладут лицом в пол. Действуют с энтузиазмом. На помощь приходит Габров.









— Не забываем, волк в овечьей шкуре, волк в овечьей шкуре! — чеканит он и тут же объясняет значение странной мантры: — Ни одна девушка, как бы ни была подготовлена физически, с мужиком нормальной комплекции не справится — он все равно сильнее. И глупо рассчитывать на то, что ты сейчас вмажешь ему — и он вырубится. Поэтому главное оружие не кулаки, а что?

— Хитрость и локти, — хором отвечают пыхтящие девушки.





— Никаких боевых стоек! Плачьте, писайтесь, что хотите делайте — но убедите негодяя, что испугались. Испугалась ты, Некрасова, слышишь? — обращается к самой активной курсантке Габров. — Всем видом даешь понять, что тебе страшно, при этом закрываешь лицо руками венами к себе, а сама целишься, чтобы локоть и колено попали в нужные места.

— В пах?

— В пах — опасно. Не с того угла зайдешь — в итоге негодяя не вырубишь, а он еще больше озвереет. Удар в пах эффективен только, когда прилетает снизу. Если сомневаетесь, лучше вообще туда не бить, — советует тренер.





Хрупкой восьмикласснице Екатерине пока сложнее всех — из-за роста: на противника она смотрит снизу вверх и, кажется, шансов победить в этом неравном бою у нее нет. Но Габров так не думает.

— До головы не достаешь? Смотри… Нет, не в грудь, здесь защита — ребра, нам это неинтересно. Бьем под живот, от удара он автоматически наклоняется, и сразу — в челюсть! В другую! Запомните, в челюсть всем больно. Даже качкам — подбородок-то не накачаешь. Еще хорошо бы ладонями по ушам — резко хлоп! — и он на несколько секунд потерялся, а ты убежала.





Но ни один из этих приемов не сработает, если женщина не готова к сопротивлению морально. Поэтому огромное внимание Габров уделяет психологической подготовке подопечных.

— От того, как ты справишься со стрессом, эмоциями, как будет биться сердце, какой будет твой пульс, зависит то, как будут дальше развиваться события. Голова должна работать, а не отключаться от страха — даже если ты уже прижата к стене, даже если он уже на тебе. Никогда не сдавайся!









Легко ему говорить, но что делать с трясущимися от страха руками? Можно, например, предлагает Габров, подержаться за стропы парашюта. И это не шутка. Для тренировки силы духа он отправляет своих курсанток в особые искусственно созданные стрессовые ситуации под водой и в небе.

Девушки уже погружались с аквалангами на дно бассейна. На очереди — прыжок с парашютом.

— Новичку под водой или в небе очень страшно. И тот, кто через это пройдет, — поверьте, уже ничего не боится, — уверяет тренер.





Габров знает, о чем говорит. Сам бывший вэдэвэшник, служил в особой разведроте. После армии прошел курсы водителя-телохранителя в российском центре специальной подготовки «Витязь». Мог бы охранять первых лиц, но решил тренировать детей: получил лицензию на проведение тренировок по самозащите с использованием методик спецслужб и создал в Речице центр специальной подготовки «Скиф». Работает уже более 20 лет. Среди его выпускников — чемпионы международных соревнований, сотрудники службы безопасности президента, антитеррористических и других спецподразделений и просто пацаны, которым не страшно ходить по темным переулкам.

Зачем взялся за девчонок? Говорит, сами попросили.

— Сейчас, конечно, не девяностые, но дебилов на улицах никто не отменял. И лучше быть готовыми, чем не готовыми.

Помимо физической и психологической подготовки, предусмотрены и другие занятия — по оказанию доврачебной помощи, пользованию оружием самозащиты, ориентированию на местности.









Сколько будет длиться курс, Владимир пока не загадывает. Говорит, что будет заниматься, пока не увидит, что его девушки готовы за себя постоять.

Но прогресс уже очевидный — старшие участницы говорят, что с каждым днем они становятся увереннее в себе, повысилась самооценка, избавились от комплексов. А восьмиклассница Катя признается, раньше боялась вечером возвращаться из школы домой — теперь нет. И никогда нельзя сдаваться!



