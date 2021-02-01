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"Разговор у Президента". Министр природных ресурсов Андрей Худык
01.02.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа 5 лет в разработку передано 154 месторождения различных видов полезных ископаемых. Среди них новые для Беларуси базальты и туфы, которые обнаружены в Пинском районе. О том, как белорусские недра могут заменить импорт и дать новый импульс экономике, сразу
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За 5 лет в разработку передано 154 месторождения различных видов полезных ископаемых. Среди них новые для Беларуси базальты и туфы, которые обнаружены в Пинском...
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