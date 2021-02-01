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"Разговор у Президента". Министр природных ресурсов Андрей Худык

01.02.2021 20:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За 5 лет в разработку передано 154 месторождения  различных видов полезных ископаемых. Среди них новые для Беларуси  базальты и туфы, которые обнаружены в Пинском районе.  О том, как белорусские недра могут заменить импорт и дать новый импульс экономике,  сразу после встречи во Дворце Независимости  министр природных ресурсов рассказал Агентству теленовостей. Среди поднятых тем - белорусская антипластиковая стратегия, прибыль, которую можно получить от переработки мусора, а еще точность погодных прогнозов и наведение порядка на земле. Смотрите этим вечером проект "Разговор у Президента".

 
Теги: Новости
 
 
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За 5 лет в разработку передано 154 месторождения  различных видов полезных ископаемых. Среди них новые для Беларуси  базальты и туфы, которые обнаружены в Пинском...
 
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