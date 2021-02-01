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К привычному ритму работы вернулась 1-я городская клиническая больница
01.02.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольницы Беларуси постепенно выходят из режима "красной зоны". К привычному ритму работы вернулась 1-я городская клиническая больница. Накануне здесь провели дезинфекцию. С сегодняшнего дня в главном корпусе открылись ревматологическое и два инфарктных отделения.
На протяжении трех месяцев 1-я больница принимала пациентов с COVID-19.По словам специалистов, ежедневный мониторинг показывает, что эпидемическая ситуация позволяет переводить больницы в обычный режим работы.
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Больницы Беларуси постепенно выходят из режима "красной зоны". К привычному ритму работы вернулась 1-я городская клиническая больница. Накануне здесь провели...
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