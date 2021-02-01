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Прогноз погоды на 2 февраля
01.02.2021 20:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. 2 февраля (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, в ночные и утренние часы местами ожидается туман.
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Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны...
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