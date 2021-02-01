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Погода на неделе: морозы, потепление, морозы

01.02.2021 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая неделя февраля окажется переменчивой — на фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление, а к выходным вновь серьезно похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

2 февраля, во вторник, ночью без существенных осадков. Днем по северо-западной половине небольшой снег. Ночью и утром местами по стране туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −9…15 °С, местами −16…20 °С; максимальная днем −3…9 °С, по юго-западу −2…+1 °С.

В среду, 3 февраля, временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от 0 °C по юго-западу до -10 °С по востоку страны, максимальная днем −3…+4 °С, по юго-западу до +5 °С.

В четверг, 4 февраля, временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток преимущественно по южной половине страны −4…+3 °С, в северных районах −5…9 °С, ночью по Витебской области при прояснениях до -12 °С.

5 февраля, в пятницу, местами, в основном по юго-востоку, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −10…15 °С, при прояснениях до -18 °С, максимальная днем −6…13 °С; по югу ночью −7…9 °С, днем −4…5 °С.

По предварительному прогнозу, в выходные ожидается усиление морозов.

Синоптики также отметили, что, несмотря на то, что январь в Беларуси был месяцем контрастов — отмечались как аномально низкие, так и аномально высокие температуры, — в целом за месяц температурный фон оказался всего на 1 градус выше климатической нормы. А вот осадков выпало от 1,5 до 2 месячных норм, местами — в 2,5 раза выше январской нормы.

 
 
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Первая неделя февраля окажется переменчивой - на фоне морозов в середине недели ожидается кратковременное потепление, а к выходным вновь серьезно похолодает.
 
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