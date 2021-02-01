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Редкие в Беларуси барсуки прижились в Круглянском районе: там нашли их норы

01.02.2021 20:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Круглянском районе прижились редкие для Беларуси животные — барсуки евразийские, сообщает газета «Сельскае жыццё». Специалисты обнаружили их норы.


Фото: krugloe.by

Барсук евразийский занесен в Красную книгу Беларуси — на территории страны живет всего около 1600 особей. Правда, последние 15 лет популяция не падает — она стабильная.

Коллективные норы нескольких семей барсука евразийского обнаружили в Круглянском районе на территориях государственного лесохозяйственного учреждения «Тетеринское» и Кручанского лесничества.

Сейчас у барсука сезон зимней спячки, которая продлится примерно до февраля-марта.

 
 
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Барсук занесен в Красную книгу Беларуси и находится под охраной.
 
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