Редкие в Беларуси барсуки прижились в Круглянском районе: там нашли их норы

Источник материала: Tut.by

В Круглянском районе прижились редкие для Беларуси животные — барсуки евразийские, сообщает газета «Сельскае жыццё». Специалисты обнаружили их норы.



Фото: krugloe.by

Барсук евразийский занесен в Красную книгу Беларуси — на территории страны живет всего около 1600 особей. Правда, последние 15 лет популяция не падает — она стабильная.

Коллективные норы нескольких семей барсука евразийского обнаружили в Круглянском районе на территориях государственного лесохозяйственного учреждения «Тетеринское» и Кручанского лесничества.

Сейчас у барсука сезон зимней спячки, которая продлится примерно до февраля-марта.