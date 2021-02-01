Пострадавший омоновец просил строго не наказывать: минчанин получил три года колонии за акцию 14 июля

Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района приговорил 23-летнего Антона Воловика к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Минчанина обвиняли по двум статьям: грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК) и насилие в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК), об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: spring96.org

Дело рассматривала судья Ольга Неборская, гособвинитель — Артем Евтухович.

Воловика обвинили в том, что вечером 14 июля он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, стоял в первых рядах сцепки, выкрикивал лозунги. Во время столкновений нанес удары правой ногой омоновцам: Самолетову — по руке, Остапуку — по голове.

Сегодня в суде были зачитаны свидетельства потерпевших, которые они дали во время предварительного следствия. Так, Самолетов не показывал на Воловика как на того, кто наносил удары. Остапук на вопрос, почему не конкретизировал, куда наносились удары, сказал, что ему сутки было нехорошо, он плохо спал, поэтому отвечал поверхностно. А гражданский иск на 1000 рублей объяснил тем, что «ему было неприятно, так как люди видят, что можно обижать сотрудников».

Друзья Антона Воловика внесли эту сумму в перерыве заседания.

Антон Воловик на заседании 27 января вину признал только по 342-й статье. Парень рассказал, что в тот вечер выехал с друзьями в город. Возле Дома-музея I съезда РСДРП увидел толпу, а на тротуаре — человека, который лежал и кричал. Сказал, что решил помочь, так как «неправильно бить лежачего». Он противостоял насилию: согнул ногу в колене, но никого не трогал. Обвиняемый уточнил, что удар ушел в сторону от сотрудников милиции. Призывов разойтись не слышал.

— С какой целью совершали взмах ногой? — уточнила судья.

— Прекратить нанесение ударов человеку, — ответил Антон Воловик.

Прокурор запросил для Воловика три года лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевший Самолетов отказался выступать, Остапук попросил не наказывать Воловика строго. В последнем слове обвиняемый попросил наказание, не связанное с ограничением свободы.

Судья приняла решение наказать Воловика тремя годами колонии, как и требовал прокурор.

Напомним, ранее за участие в акции 14 июля по четыре года колонии получили студент Евгений Калиновский и минчанин Илья Турков .