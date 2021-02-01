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Приговор суда по делу о беспорядках на БМЗ

01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня вынесен приговор по делу о беспорядках на БМЗ. События произошли в Жлобине 17 августа прошлого года. По материалам следствия, возле крупнейшего промышленного предприятия проходил митинг. Поддавшись призывам из телеграм-каналов, несколько агрессивных людей накаляли обстановку, агитировали толпу пойти на территорию завода, а также подстрекали остановить производство.

В итоге протестующие заблокировали дорогу и не дали проехать тяжеловесу БелАЗ, который доставлял сырье в цеха

Такие действия привели к остановке выплавки стали в трех печах и причинению ущерба на сумму свыше тысячи рублей. Обвиняемых трое - все они работники БМЗ.  Один обвиняемый находился под стражей, двое других - под личным поручительством. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Сегодня вынесен приговор по делу о беспорядках на БМЗ. События произошли в Жлобине 17 августа прошлого года. По материалам следствия, возле крупнейшего...
 
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