Источник материала: БT

В итоге протестующие заблокировали дорогу и не дали проехать тяжеловесу БелАЗ, который доставлял сырье в цеха

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приговор суда по делу о беспорядках на БМЗ Сегодня вынесен приговор по делу о беспорядках на БМЗ. События произошли в Жлобине 17 августа прошлого года. По материалам следствия, возле крупнейшего...

Сегодня вынесен приговор по делу о беспорядках на БМЗ. События произошли в Жлобине 17 августа прошлого года. По материалам следствия, возле крупнейшего промышленного предприятия проходил митинг. Поддавшись призывам из телеграм-каналов, несколько агрессивных людей накаляли обстановку, агитировали толпу пойти на территорию завода, а также подстрекали остановить производство.Такие действия привели к остановке выплавки стали в трех печах и причинению ущерба на сумму свыше тысячи рублей. Обвиняемых трое - все они работники БМЗ. Один обвиняемый находился под стражей, двое других - под личным поручительством. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.