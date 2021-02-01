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Наши делегаты. Людмила Трошка
01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо масштабного форума остается менее двух недель. Заявлено 2 700 делегатов и приглашенных. И мы продолжаем знакомиться с ними. Один из делегатов от Лельчицкого района - заведующая детским садом Людмила Трошка.
По словам делегата от Минска
C чем приедут делегаты ВНС в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы - рассказал
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До масштабного форума остается менее двух недель. Заявлено 2 700 делегатов и приглашенных. И мы продолжаем знакомиться с ними. Один из делегатов от Лельчицкого...
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