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Наши делегаты. Людмила Трошка

01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До масштабного форума остается менее двух недель. Заявлено 2 700 делегатов и приглашенных. И мы продолжаем знакомиться с ними. Один из делегатов от Лельчицкого района - заведующая детским садом Людмила Трошка.

По словам делегата от Минска Наталии Бушной, директора первой столичной гимназии, в ближайшей пятилетке важно не только сохранить доступность образования, но и сделать его еще более качественным.

C чем приедут делегаты ВНС в столицу, кто они и кто им доверил представлять свои интересы  - рассказал Александр Дунькович.

 
Теги: Минск
 
 
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До масштабного форума остается менее двух недель. Заявлено 2 700 делегатов и приглашенных. И мы продолжаем знакомиться с ними. Один из делегатов от Лельчицкого...
 
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