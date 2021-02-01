|
Наталья Кочанова в преддверии Всебелорусского народного собрания провела совещание в Совете Республики
01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии Всебелорусского народного собрания в Совете Республики состоялось совещание по вопросу совершенствования действующей системы местного самоуправления. Его провела председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова при участии председателей областных и районных советов депутатов. Главная цель встречи — обсудить структуру депутатского корпуса, его эффективность, собрать мнения по поводу работы сельских и поселковых советов депутатов.
Татьяна Шехтер, председатель Кормянского районного совета депутатов: "Наш Кормянский район небольшой по численности - чуть больше 14 тысяч. Для нас очень важно развитие этих регионов. Надо решать вопросы для того, чтобы наши граждане имели возможность и хотели открывать свое дело собственное в таких небольших регионах для развития и поддержания местных инициатив и для поддержания занятости населения".
Такие диалоговые площадки особенно актуальны в преддверии Всебелорусского народного собрания, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие пути развития общества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Кочанова в преддверии Всебелорусского народного собрания провела совещание в Совете Республики
В преддверии Всебелорусского народного собрания в Совете Республики состоялось совещание по вопросу совершенствования действующей системы местного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)