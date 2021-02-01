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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова в преддверии Всебелорусского народного собрания провела совещание в Совете Республики В преддверии Всебелорусского народного собрания в Совете Республики состоялось совещание по вопросу совершенствования действующей системы местного...

В преддверии Всебелорусского народного собрания в Совете Республики состоялось совещание по вопросу совершенствования действующей системы местного самоуправления. Его провела председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова при участии председателей областных и районных советов депутатов. Главная цель встречи — обсудить структуру депутатского корпуса, его эффективность, собрать мнения по поводу работы сельских и поселковых советов депутатов.Такие диалоговые площадки особенно актуальны в преддверии Всебелорусского народного собрания, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие пути развития общества.