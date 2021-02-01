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Ирина Воронович о формировании культуры отдыха в стране и создании национальных туристических брендов
01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии. Проектом Программы социально-экономического развития страны предусмотрено активнее развивать путешествия в пределах Беларуси и повышать качество туристических услуг. Таким образом, до 2025 года предстоит сформировать современную инфраструктуру индустрии гостеприимства, о чем нашему телеканалу рассказала директор Департамента по туризму Ирина Воронович.
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Ирина Воронович о формировании культуры отдыха в стране и создании национальных туристических брендов
В числе задач ближайшей пятилетки и восстановление туристической отрасли от последствий пандемии. Проектом Программы социально-экономического развития страны...
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