ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК продолжает расследовать уголовное дело о массовых беспорядках в Пинске

01.02.2021 22:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во время несанкционированных митингов в Пинске  9 и 10 августа  пострадали более 50 сотрудников милиции. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело о массовых беспорядках, в результате которых были травмированы милиционеры, а также повреждено имущество правоохранительных органов. Тогда же были разбиты стекла и фасад здания Пинского райисполкома, уничтожено и повреждено городское имущество.

Общая сумма причиненного вреда составила более 23 тысяч рублей

По информации Следственного комитета, участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, урны, арматуру и распыляли слезоточивый газ. Наиболее активные участники массовых беспорядков  были задержаны. В отношении 10 обвиняемых  уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд.  Девять обвиняемых заключены под стражу, еще один - под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

ГУВД предупреждает об ответственности за участие в митингах
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время несанкционированных митингов в Пинске  9 и 10 августа  пострадали более 50 сотрудников милиции. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное...
 
Новости дня
Новости общества
 
К привычному ритму работы вернулась 1-я городская клиническая больница
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by