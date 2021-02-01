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Общая сумма причиненного вреда составила более 23 тысяч рублей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК продолжает расследовать уголовное дело о массовых беспорядках в Пинске Во время несанкционированных митингов в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 сотрудников милиции. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное...

Во время несанкционированных митингов в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 сотрудников милиции. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело о массовых беспорядках, в результате которых были травмированы милиционеры, а также повреждено имущество правоохранительных органов. Тогда же были разбиты стекла и фасад здания Пинского райисполкома, уничтожено и повреждено городское имущество.По информации Следственного комитета, участники уличных акций использовали тротуарную плитку, палки, урны, арматуру и распыляли слезоточивый газ. Наиболее активные участники массовых беспорядков были задержаны. В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Девять обвиняемых заключены под стражу, еще один - под домашним арестом. Все они жители Пинска в возрасте от 18 до 44 лет. Пятеро ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.