Кому доверяют белорусы?

Белорусы больше всего доверяют негосударственным средствам массовой информации, а меньше всего - Центральной избирательной комиссии Беларуси. На втором месте - Православная церковь, на третьем - штаб Виктора Бабарико.

Директор Центра новых идей Григорий Астапеня опубликовал результаты очередного социсследования, посвященного доверию белорусских горожан к институтам.

Ниже - список белорусских институтов по уровню доверия. Напротив названия института % респондентов, которые ему «полностью доверяют» или «скорее доверяют».

Негосударственные СМИ - 50%

Православная церковь - 45%

Штаб Виктора Бабарико - 43%

Католическая церковь - 42%

Администрация моего предприятия - 40%

Штаб Светланы Тихановской - 39%

Координационный Совет - 39%

Независимые профсоюзы - 39%

Армия - 37%

Налоговые органы - 31%

Милиция - 25%

Президент - 24%

Конституционный суд - 23%

Народное антикризисное управление - 22%

Совет Министров (правительство) - 22%

Органы госбезопасности - 22%

Местные органы власти - 21%

Судебные органы - 20%

Официальные профсоюзы - 20%

Протестантская церковь - 18%

Национальное собрание (парламент) - 18%

Государственные СМИ - 16%

Центральная избирательная комиссия - 15%

Социологическое исследование было проведено Chatham House среди белорусских городских жителей методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек. Исследование было проведено с 14 по 20 января, результаты будут опубликованы 8 февраля.