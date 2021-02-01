ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кому доверяют белорусы?

02.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Белорусы больше всего доверяют негосударственным средствам массовой информации, а меньше всего - Центральной избирательной комиссии Беларуси. На втором месте - Православная церковь, на третьем - штаб Виктора Бабарико.

Директор Центра новых идей Григорий Астапеня опубликовал результаты очередного социсследования, посвященного доверию белорусских горожан к институтам.

Ниже - список белорусских институтов по уровню доверия. Напротив названия института % респондентов, которые ему «полностью доверяют» или «скорее доверяют». 

  • Негосударственные СМИ - 50%
  • Православная церковь - 45%
  • Штаб Виктора Бабарико - 43%
  • Католическая церковь - 42%
  • Администрация моего предприятия - 40%
  • Штаб Светланы Тихановской - 39%
  • Координационный Совет - 39%
  • Независимые профсоюзы - 39%
  • Армия - 37%
  • Налоговые органы - 31%
  • Милиция - 25%
  • Президент - 24%
  • Конституционный суд - 23%
  • Народное антикризисное управление - 22%
  • Совет Министров (правительство) - 22%
  • Органы госбезопасности - 22%
  • Местные органы власти - 21%
  • Судебные органы - 20%
  • Официальные профсоюзы - 20%
  • Протестантская церковь - 18%
  • Национальное собрание (парламент) - 18%
  • Государственные СМИ - 16%
  • Центральная избирательная комиссия - 15%

Социологическое исследование было проведено Chatham House среди белорусских городских жителей методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек. Исследование было проведено с 14 по 20 января, результаты будут опубликованы 8 февраля. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы больше всего доверяют негосударственным средствам массовой информации, а меньше всего - Центральной избирательной комиссии Беларуси. На втором месте -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Боец ММА и блогер Никита Ворожбитов, который попал в ИВС за нарушение карантина, получил еще сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by