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Кому доверяют белорусы?
02.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусы больше всего доверяют негосударственным средствам массовой информации, а меньше всего - Центральной избирательной комиссии Беларуси. На втором месте - Православная церковь, на третьем - штаб Виктора Бабарико.
Директор Центра новых идей Григорий Астапеня
Ниже - список белорусских институтов по уровню доверия. Напротив названия института % респондентов, которые ему «полностью доверяют» или «скорее доверяют».
Социологическое исследование было проведено Chatham House среди белорусских городских жителей методом CAWI на репрезентативной выборке с 926 человек. Исследование было проведено с 14 по 20 января, результаты будут опубликованы 8 февраля.
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Белорусы больше всего доверяют негосударственным средствам массовой информации, а меньше всего - Центральной избирательной комиссии Беларуси. На втором месте -...
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