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Копать нельзя: столичные коммунальники готовятся к морозам
02.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил городским службам подготовиться к предстоящему похолоданию и обеспечить работу всех систем.
На оперативном совещании в мэрии решено сформировать круглосуточные аварийные бригады. Также решением столичной мэрии введен временный запрет на раскопки, чтобы не повредить подземные коммуникации.
Помимо прочего, глава города обратился к коммунальным службам, чтобы те активнее создавали условия для зимнего отдыха: обеспечили работу катков и лыжных трасс, пунктов проката спортивного инвентаря.
Резкое похолодание
Во второй половине недели синоптики Белгидромета Минприроды прогнозируют
В субботу, 6 февраля, ночью -13..-20°C, местами до -23°C, по юго-западу -7..-12°C, днем -7..-14°C, по юго-западу -4..-6°C.
В воскресенье, 7 февраля, ночью столбик термометра опустится до -15..-22°C, местами -23..-25°C, по юго-западу -8..-14°C, днем -7..-14°C, по юго-западу -4..-6°C.
Тем не менее, преимущественно будет без осадков, по юго-западу возможен кратковременный снег, слабая метель.
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Мэрия Минска поручила создать круглосуточные аварийные бригады по ликвидации коммунальных ЧП, в конце недели ожидают сильные морозы.
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