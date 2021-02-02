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Брестский автовокзал возобновил утренний рейс до Бялой Подляски

02.02.2021 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 февраля в 4.00 пошел по обычному маршруту утренний рейс Брест — Бяла Подляска, пишет «Вечерний Брест».


Рейс будет выполняться ежедневно.

Тогда же открылся международный рейс Брест — Тересполь отправлением от автовокзала «Брест» в 20.50, который будет также ежедневным.

Напомним, с 21 декабря наступил запрет на выезд из Беларуси через наземные границы для граждан РБ (за редким исключением). Совет министров республики прибег к крайней мере, ссылаясь на высокий уровень заболеваемости COVID-19.

Деятельность брестского автовокзала, имеющего 50 (и выше) процентов доходов от международных перевозок, таким решением была подставлена под угрозу. Поток пассажиров за границу действительно резко упал. Тем не менее, по информации начальника автовокзала «Брест» Николая Радюка, все «польские направления» из Бреста сохранены. Да, количество рейсов сократилось, но возможность добраться в польские города привычной дорогой осталась.

Сегодня с автовокзала «Брест» уходят автобусы в Тересполь, Бялу-Подляску, Варшаву, Вроцлав и Гданьск.

 
Теги: Брест
 
 
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В условиях закрытых границ брестский автовокзал сохранил все «польские» направления.
 
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