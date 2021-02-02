Власти Амстердама решили ликвидировать квартал красных фонарей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев ― Sputnik. Квартал красных фонарей в Амстердаме будет ликвидирован, с таким предложением выступила мэр города Фемке Халсема, ее поддержали депутаты горсовета, сообщает Guardian.

"Всех работников интимной сферы услуг попросят покинуть район Де Валлен и перебраться в новый специальный центр в другой части города", - пишет издание.

Халсема с момента избрания на должность в июле 2018 года настаивала на переносе района красных фонарей для того, чтобы избавить местных жителей от неудобств квартала. Кроме того, подавляющее количество заведений находится в узких переулках вокруг городских портовых доков, где ходят и "добропорядочные туристы".

По словам мэра, кафе для любителей каннабиса и заведения, где трудятся ночные бабочки, стали туристической достопримечательностью портового города, - но не, например, речные каналы. Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам.

Впрочем, некоторые нидерландские партии и движения выразили серьезные сомнения относительно планов мэра, полагая, что это решение окончательно парализует сферу туризма нидерландской столицы, пострадавшую во время пандемии. Новый район красных фонарей "Де Валлен" будет создан вдали от центра города, его местонахождение пока не определено.

Ранее, в январе, власти Амстердама решили запретить продажу легких наркотиков туристам. Халсеме выразила надежду на то, что в город будут приезжать люди, заинтересованные в красоте и богатстве местных учреждений культуры, а не для того, чтобы употреблять алкоголь и наркотики. По ее словам, запрет введут не ранее, чем через год.

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